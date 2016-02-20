الفيصلي يقهر الوحدة بهدف قاتل

أهدى البرتغالي ابل كامارا مهاجم الفيصلي فريقه ثلاث نقاط ثمينة بعدما سجل هدف الفوز في مرمى الوحدة في الوقت بدل الضائع في ختام المرحلة 17 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وتقدم الوحدة أولا عن طريق متوسط ميدانه حاتم بلال عند الدقيقة "33" وسجل هدفي الفيصلي مدافعه وسام سويد "64" ومهاجمه البرتغالي ابل كامارا "90+3".

وشهد الشوط الأول أفضلية للضيوف الذين استحوذوا على الكرة وحاولوا الوصول امرمى الفيصلي أكثر من مرة.

وعند الدقيقة 33 خطف لاعب الوحدة حاتم بلال هدف السبق بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس منصور النجعي.

وغابت الفرص الحقيقية للفيصلي الذين اكتفوا في الشوط الأول بتسديدة اللاعب عبدالله المحمد الذي كادت تسكن شباك الوحدة.

في حين واصل الوحدة محاولاته وكاد لاعبه حاتم بلال يكرر سيناريو هدفه الأول حينما سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء الا انها استقرت في أحضان الحارس منصور النجعي.

وفي الشوط الثاني هدأت المباراة وغابت الفرص الخطرة عن مرمى الفريقين وخاصة من الوحدة الذي انخفض مستواه عن ما ظهر به الشوط الأول.

وعند الدقيقة 64 تمكن مدافع الفيصلي وسام سويد من تسجيل هدف التعادل بعدما تابع تسديدة الغيني خافيير يالبوا العائدة من حارس الوحدة عبدالله العراف ليضع الكرة في المرمى الخالي.

وفي الربع ساعة الأخيرة سيطر الفيصلي على المباراة وكثف هجومه على مرمى الوحدة وكاد مهاجمه البرتغالي آبل كامارا يقتنص الهدف الثاني حينما راوا مدافعي الوحدة وسدد كرة ضعيفة ذهبت خارج الخشبات الثلاث.

وفي الوقت بدل الضائع أهدى البرتغالي كامارا هدف الفوز للفيصلي حينما استلم كرة داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفيصلي الى 22 في المركز الثامن بفارق الاهداف عن النصر السابع، وبقي الوحدة على رصيده السابق 13 نقطة في المركز العاشر.