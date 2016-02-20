نواف بن سعد: الهلاليون يستحقون الذهب

أكد الأمير نواف بن سعد، رئيس نادي الهلال السعودي، أن فريقه قدم مباراة كبيرة توج على إثرها بكأس ولي العهد، بعد دعم لا محدود من قبل الجماهير الزرقاء، فيما أهدى الرئيس العاصمي لقبه الثاني لأفراد عائلته بعد تحقيق كأس السوبر في لندن بداية الموسم.

وقال نواف بن سعد في مقابلة خاصة لبرنامج "في المرمى": "اللقب لجماهير الهلال الذين وقفوا معه وهم من يستحقون الشكر، بطولة مهمة وغالية علينا جميعا، هذه أول بطولة يسلمها الامير محمد بن نايف ولنا شرف كبير بعد اللعب أمام الأهلي الذي يعتبر منافسا لنا في الدوري". وزاد: "كما أهدي البطولة إلى المستوى الشخصي، عائلتي، زوجتي وأبنائي وأخواتي وبقية الأخوة".

ويرى الأمير أن مدرب الفريق دونيس حقق البطولة بمجهودات فنية: "المدرب أعد الفريق بشكل مناسب، كان اعداد فني قبل ان يكون اداري، كان الفريق في مستوى منخفض بعد فترة توقف، الهلال والاهلي مستوياتهم ما كانت جيدة ولكن الاتحاد استفاد من فترة التوقف وهذا شيء طبيعي في عالم كرة القدم وبسبب ذلك خسرنا من التعاون الذي يقدم كرة جميلة".

وحول التدخلات الإدارية في شوؤن المدرب الفنية، أوضح ذلك قائلاً: "هذه فرصة حتى أوضح للجمهور قضية المناقشة، أنا وجهة نظري كرئيس للنادي، مناقشة المدرب واردة حتى في امور يومية وليس بعد المباراة، ولكن فيه فرق بين المناقشة والتدخل، لو وصل الامور تدخل، بقائه مثل عدمه". وأضاف: "شخصية دونيس ما تسمح لأحد يتدخل في عمله، اشيد بتفهمه واستماعه، هو مستمتع جيد ولا يعاند ويعرف القدرات الموجودة في الفريق ويعرف القدرات جيدا في الفريق ولا أقبل أن أفرض عليه طريقة ما أو اسم لاعب".

وتحدث ابن سعد عن إصابات اللاعبين بعد المباراة النهائية: "الحقيقة حسب التشخيص الأولي الذي أظهر تعرض نواف العابد إلى كدمة قوية في الركبة، ولكن ناصر الشمراني تعرض إلى إجهاد نوعا ما ولكن أموره جيد".

وحول مستقبل الهلال في الفترة المقبلة: "لدينا مباراة قوية في أوزباكستان ضمن افتتاحية البطولة الآسيوية، وبعدها مباراة أمام الاتحاد، الفريق لديه مرحلة مهمة لذلك أخبرت اللاعبين أن نحتفل اليوم وغدا ولكن بعد ذلك ننسى كل شيء وعلينا السفر مبكرا وتقديم ما يليق بمستوى الهلال".