6 ملايين من تركي وفهد مكافأة للهلال

قدم الأمير تركي بن هذلول، دعما يقدر بأربعة ملايين ريال، فيما أهدى الأمير فهد بن تركي مليوني ريال، لصالح نادي الهلال السعودي بعد فوزه بكأس ولي العهد على حساب الأهلي 2-1 على ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.

وجاء الدعم الشرفي لصالح الخزينة الزرقاء ضمن جوائز مادية تلقتها إدارة الأمير نواف بن سعد الذي حققت إدارته هذا الموسم كأس السوبر بجانب منافسته على مسابقة الدوري حيث يحتصل صدارة الترتيب.

ويخوض الهلال مباراة هامة باختاكور في أوزباكستان يوم الأربعاء المقبل ضمن افتتاحية دوري أبطال آسيا 2016.