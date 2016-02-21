أبناء الشهداء في يوم تاريخي

أطلقت مقولة منذ سنوات أحب تكرارها بكل فخر، أن الرياضة أسهل وأشهر وأقوى وسيلة لتحقيق الأهداف، لا سيما الإيجابية على كافة الصعد، وتتعاظم الفوائد في لحمة أفراد الوطن مثلما في نهائي كأس ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، الذي احتضن أبناء الشهداء في منصة التتويج وقبّلهم فرداً فرداً، وتحدث إليهم واستمع إلى أحدهم وهو يلقي قصيدة وطنية.

رسالة عظيمة من خلال مباراة ذهبية بين فريقين جماهيريين في استاد الملك فهد الدولي بتشريف رجل الأمن الأول الأمير محمد بن نايف قاهر الإرهاب والإرهابيين، وفقه الله وسدد خطاه، تحت قيادة ملك الحزم والعزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمعاضدة جميع القياديين والشعوب في الدول الأشقاء والأصدقاء ليعم السلام.

المباراة التاريخية بقيمة راعيها بين ناديين جماهيريين يتابعها الملايين داخل السعودية وخارجها، وفي مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، زادها ألقاً المستوى الفني الخلاق والتغطية الإعلامية الموسعة والمثالية التي سادت الختام الذهبي داخل الميدان وخارجه.

فاز الهلال ولم يخسر الأهلي، وحققت الرياضة محوراً مهماً من رسالتها الوطنية دينياً وأمنياً واجتماعياً، وعرف أبناء الشهداء مزيداً من قيمة آبائهم دفاعاً عن الدين والوطن والجار، تغمدهم الله بواسع رحمته وأنزلهم منازل الشهداء مع الأنبياء والصالحين. وشكراً لكل من أسهم في تنظيم الكرنفال الذهبي.

*نقلا عن الرؤية الاماراتية