في لحظات تظن أن بيتوركا مريض نفسي، فهو حتى الآن والموسم شارف على الانتهاء لم يثبت على تشكيلة واحدة، فتجده في كل لقاء يخترع شيئا جديدا، آخر اختراعاته كانت في لقاء القادسية الأخير عندما أشراك رياض البراهيم وهو مهاجم متمرس في مركز الظهير الأيمن، أما زياد وهو نجم واعد فأتصور أنه سيقفد تركيزه، حيث يلعب في مرة محورا، وفي أخرى مدافعاً وأحياناً أخرى ظهيراً، ولبيتوركا موقف مع باجندوح، فمن الواضح أنه لا يحبه إطلاقاً فهو آخر خياراته رغم أنه الأفضل وإذا اضطر إلى إشراكه كما حدث في اللقاء الأخير لم يتردد في ذبحه (بالمفهوم الرياضي) عندما أخرجه بعد دقائق من إشراكه وسط دهشة الجميع، لي أن أقول ختاماً إنه على الجماهير الاتحادية العريضة أن تتأهب لصدمات قادمة، فأجزم بأن هذا الرجل لن يذهب بالاتحاد بعيدا لأن إمكانياته لا تسمح له بذلك.

*نقلا عن الرياضية السعودية