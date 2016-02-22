بن غليظة وكرة الإمارات!

المستوى العالي من التأييد والدعم الذي يحظى به رئيس نادي النصر مروان بن غليظة من أصحاب القرار العام في الامارات، وهو في طريقه لرئاسة الاتحاد الاماراتي لكرة القدم، لا شك أنه يدلل على الكثير من الحقائق والتفاصيل، ويؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أن الهيبة والمكانة الاماراتية ان كان في المستوى الرياضي أو حتى في مختلف الاتجاهات، لا يمكن أن تقبل بأقل من الريادة والقيمة العالية من الهدوء والانجاز والاتزان، وفي ما ناله بن غليظة من دعم ومساندة حتى يخطو الخطوة المفصلية في مشواره، صورة دقيقة لما يمكن أن تكون عليه كرة الامارات في عهده وتحت اشرافه، عطفا على قدرات وامكانات، أظهرها وهو يمضي بالكرة النصراوية خطوات جادة للأمام، ويظهر من التميز في سنوات واشهر أخيرة، ما ظل خافيا في الطويل من السنوات.!

إن ما تتعهده القيادات في الامارات من استثمار في كفاءاتها وابنائها، ومن يجدون في نفسهم القدرة على تبوؤ المناصب القيادية، محليا وخارجيا، هو ذاته ما يعود لتجسيد واقعه الآن، ومن خلاله يمكن الاشارة على أن النجاح الذي سار عليه بن غليظه في مسؤولياته ومهامه مع الكرة النصراوية، وما خطى اليه من مكانه واتزان، حانت الفرصة والمناسبة، أن يكون في مؤسسة أكبر وابلغ تأثيرا، وأن يمثل الواجهة لقيمة قيادية اماراتية، لها من الهوية والتفاصيل، ما يمكن أن ينسحب على كل تفاصيلها ويعزز من النجاحات.!

ان ما قدمه بن غليظة في تجربته النصراوية، كانت ولا تزال حتى فترة بسيطة أحد الواجهات المشرفة للكفاءة الاماراتية، التي يمكن أن تخلق من الصعاب والتحديات، بصيص أمل لتحقيق النجاح، ومن تمعن في هويته وقامته وكيفية تعامله مع المواقف والمناسبات، يدرك جيدا أنه أمام شخصية ذات هيبة ومكانة، أضحى الوقت مناسبا لاستثمارها في أكثر من اتجاه، والتأكيد أن الثقة التي نالها لادارة الكرة النصراوية، لم تكن لولا نظرة عميقة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، وقرار دقيق، أصبح الحديث متاحا للإشادة بسماته ومزاياه.!

إن ما ظهرت عليه مؤسسة الكرة الاماراتية في عهد رئيسها الحالي يوسف السركال من قرارات غير دقيقة، وصراعات مع بعض الاطراف، لا يمكن أن يكون الواجهة الطبيعية لكرة ومؤسسات اعتادت على الصورة المميزة والدقيق من القرارات، الأمر الذي بات لزاما واتجاها لا سواه، أن نقول إن الفرصة أصبحت متاحة للتعديل من قرارات وقناعات سابقة، وأن تبني الامارات في كفاءات واسماء وشخصيات لها من الطموح والسمات والمكانة ما يستحق الدعم والتأييد والبناء.!

*نقلا عن الأيام البحرينية