فوز القادسية وارد

في اللقاء الذي جمع الاتحاد بالأهلي في دور الأربعة لكأس ولي العهد كان محمد الشريف مراقباً للمباراة فبادرته بسؤال حول السبب وراء تكليف تركي الخضير لقيادة هذه المباراة الحساسة فأجاب باختصار سترى أنه عند حسن الظن، قلت أتمنى ذلك وبالفعل الرجل أدار المباراة باقتدار، وتمنيت أن يسند إليه النهائي ولم يحدث فأدار لقاء الاتحاد والقادسية ولكنه للأسف ارتكب خطأ جسيماً عندما أشهر الكرت الأصفر مرتين لنفس اللاعب ولم يطرده إلا بعد دقائق، طبعاً الأحداث التي كان من الممكن أن تحدث فيما لو طرد اللاعب مبكراً في علم الغيب ولكن الاتحاد قد يستثمر هذا النقص ويسجل وبالتالي في هذه الحالة تضرر، ومن هذا المنطلق يأتي قانون اللعبة مؤيدا لموقف إدارة الاتحاد التي طالبت بإعادة المباراة، فالاكتفاء بمعاقبة الحكم سرياً لا يكفي إطلاقاً، فمن المفترض أن تعاد المباراة، ولا شك فإنه من الممكن أن يفوز القادسية ولكن نحن نتحدث عن أنظمة ولوائح.

*نقلا عن الرياضية السعودية