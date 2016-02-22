من فاز بكأس ولي العهد؟

- حين استلم نادي الهلال كأس ولي العهد من يد جنرال الحرب على الإرهاب الأمير محمد بن نايف، بحضور أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر، والرئيس العام لرعاية الرياضة والشباب الأمير عبدالله بن مساعد، كان الوطن أول الحضور في "الاستاد".

- كانت ليلة استثنائية.. كانت ليلة وطنية.. كانت ليلة إنسانية.. حضر الوطن وولي العهد وأبناء الشهداء، واحتفل الوطن بذكرى الشهداء وكرم أبناءهم قبل أن يحتفل بالفائز في نهائي كأس ولي العهد.

- ما أجمل أن يكون "الوطن" همنا الأول، مهما كثرت همومنا.. ما أجمل تلك الصورة التي التقطت للوطن، والجميع يقف صفاً واحداً يرفع رأس الوطن سياسياً ورياضياً وإنسانياً واجتماعياً ويحمل صور وذكرى من يحمون حدود الوطن، والأجمل أن نحتفظ بتلك الصورة ونتأملها دائماً.

- رغم كل الهموم والمشاغل ورغم كل الحروب والأخطار التي تهدد الوطن خارجياً وداخلياً، كان الجنرال رجل الرياضة وأباً لأبناء الشهداء، فحضر بابتسامته ليحتفل مع الرياضيين في ليلتهم الاستثنائية، ومع ذلك لم يحضر وحده بل حضر معه أبناء الشهداء، فكانت ليلة ليست كالليالي.

- مشاهد كثيرة شاهدناها في نهائي كأس ولي العهد تستحق الكثير من الكلام والثناء، لكن ربما نستفيد منها:

• الرياضة ليست إلا جزءاً من وطن.

• شهداء الوطن في قلوبنا وأبناؤهم في عيوننا.

• مشاهد التوقير والتقدير بين ولي العهد وأمير الرياض، دروس في الأخلاق والاحترام.

.. بعد التتويج:

فاز الهلال وحقٌ له أن يحتفل، وحقٌ على الأندية أن تبارك له.. فاز الهلال وحقٌ لجماهيره أن تحتفل، وحقٌ على جماهير منافسيه أن تبارك لها.. إذا كنا نؤمن بأن "الكرة لعبة وليست معركة" وبأن الدوري "منافسة وليست مخاصمة".

لنقتل "التعصب" قبل أن يقتل متعة الرياضة ويشوه التشجيع..!

ليس أمامنا اليوم إلا المراوغة بـ"التعصب" و"التناحر"؛ لنسجل هدفاً لصالح "الوطن".. ونفوز بالرياضة.

(بين قوسين)

بعض الشخصيات مدرسة بلا مبنى.. ومنهج بلا كتاب.. تقدم الدروس بتلقائية وعفوية؛ لكن تأثيرها عظيم..

محمد الشلهوب أحد تلك المدارس التي تتمنى استنساخها في كل ناد.



*نقلا عن الرياضي السعودية

