ولي العهد وتكريم الشباب

رعاية ولي عهدنا المحبوب وزير الداخلية ورجل أمننا الأول الأمير محمد بن نايف لنهائي هذه المسابقة التي تتشرف باسمه .. كانت بمثابة تكريم خاص منه للشباب ومصدر فخر الرياضيين.. فهذا الحدث (الرائع) عبّر عن عمق اللحمة الوطنية وأظهر قوة تفاعل القيادة مع الشباب .. وأيضا كشف مدى الاهتمام الكبير التي توليه حكومتنا الرشيدة بالشباب والدعم التي تحظى به الرياضة في وطننا الحبيب من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ـ أطال الله في عمره ورعاه.

ـ النجاح التنظيمي لهذا الكرنفال الكروي الكبير الذي جمع فريقي الهلال والأهلي في نهائي مسابقة كأس ولي العهد .. تتحقق بفضل الله ثم بفضل التوجهات المباشرة من أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر للأجهزة الأمنية المشاركة وحثها على تقديم كافة الجهود التي ساهمت في النجاح الأمني والحركة المرورية في نهائي الجمعة .. وأيضا بفضل جهود الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير عبدالله بن مساعد في سبيل التحضيرات والتجهيزات لهذا النهائي وما الاجتماعات العديدة التي عقدها سموه مع الجهات ذات العلاقة ومع رئيسي الناديين .. إلا دليل واضح وشاهد عيان على حرصه على نجاح هذه المناسبة الرياضية الهامة وخروجها بمظهر رائع.

ـ أيضا لا ننسى جهود اتحاد القدم ولجانه والأمانة العامة وإدارة ملعب الملك فهد الدولي في توفير كافة المتطلبات التي ساعدت في نجاح هذا النهائي وإخراجه بصورة أكثر من رائعة.

ـ فريقا الهلال والأهلي قدما في هذا النهائي لوحة للتنافس الكروي الشريف .. ويكفي الروح الرياضية العالية التي ظهر عليها لاعبو الفريقين وأجهزتهم الفنية والإدارية في هذه المباراة النهائية.. وما البادرة التي قام بها رئيس النادي الأهلي مساعد الزويهري يوم أن اتجه لغرفة ملابس الفريق الهلالي بعد المباراة، ليقدم لهم التهنئة بالبطولة ... إلا دليل يؤكد ذلك .. ويثبت أن التنافس يكون داخل المستطيل الأخضر ينتهي مع صافرة نهاية المباراة.

ـ جماهير الناديين رسمت بالتيفو (الذي قدموه في هذا النهائي) لوحة وطنية معبرة ... يوم أن حملت عبارة "الحزم والعزم" في إحدى جهات الملعب بلون الهلال والثانية بلون الأهلي، وفي الجهة الأخرى كتبت عبارة "الأمن والأمان" بألوان الناديين.. فشكراً لها على هذه البادرة التي تعبر عن تماسك أبناء هذا الوطن صفاً واحدا وتذكر المجتمع السعودي بأهمية الأمن في هذا البلد المعطاء.

ـ الحضور الجماهيري الكثيف في هذا النهائي كشف القاعدة الجماهيرية الكبيرة التي يمتلكها فريقا الهلال والأهلي .. وأيضا أكد أن مبارياتنا المحلية هي الأولى عربياً من حيث الحضور الجماهيري.

ـ فاز الهلال بالمباراة وحقق كأس البطولة وكسب الأهلي احترام الجميع على الروح الرياضية والتعامل الذي ظهر به الأهلاويون في هذا النهائي رغم خسارتهم.. فمبروك للزعيم وحظاً أوفر للراقي.

*نقلا عن الرياضية السعودية