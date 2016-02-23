الهلال والأهلي يواجهان باختاكور وناساف في افتتاحية آسيا

يفتتح فريقا الهلال وأهلي جدة مشوارهما في دوري أبطال آسيا حينما يحل الأول ضيفاً على باختاكور لحساب المجموعة الثالثة ويستضيف الثاني ناساف كارشي الأوزبكي لحساب المجموعة الرابعة.

وفي العاصمة الأوزبكية طشقند يبحث الهلال عن تحقيق ثلاث نقاط ثمينة حينما يحل ضيفاً على باختاكور.

ويدخل الهلال اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق الفريق بطولة كأس ولي العهد السعودي بفوزه على الأهلي 2-1 في النهائي الجمعة الماضي بالاضافة الى تصدره لترتيب دوري جميل برصيد 40 نقطة بعد مرور 17 مرحلة.

وستكون هذه المباراة بروفة قوية لأزرق العاصمة قبل مواجهته أمام الاتحاد السبت المقبل في قمة مباريات المرحلة 18 من دوري جميل السعودي.

وأعد اليوناني دونيس مدرب الهلال للمواجهة بعد أن جهز سعود كريري وأحمد شراحيلي ليكونا بديلين للغائبين بسبب الاصابة نواف العابد ومحمد جحفلي.

ويسعى الهلال إلى تأكيد تفوقه على باختاكور في لقاءهما الخامس في تاريخهما في المسابقة إذ نجح الازوق بالفوز في ثلاث مباريات وتعادلا في مباراة وحيدة.

وفي المقابل يأمل بطل الدوري الأوزبكي الى تحقيق بداية قوية من خلال حصوله على ثلاث نقاط من أمام الهلال الخبير في دوري أبطال آسيا.

وأكمل باختاكور استعداده للبطولة في دبي بعد انتهاء الموسم الكروي في أوزبكستان في نوفمبر الماضي إذ أن هذه المباراة ستكون الأولى للفريق هذا الموسم.

وعلى ستاد الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة يسعى الأهلي الى استعادة توازنه حينما يستضيف ناساف كارشي الأوزبكي.

وعانى الأهلي من تراجع في مستوياته بقيادة مدربه السويسري جروس الذي تعرض لانتقادات جماهيرية واسعة بعد خسارته لقب كأس ولي العهد الجمعة الماضي أمام الهلال بالاضافة إلى فشله في استعادة صدارته بعد تعادله أمام النصر في المرحلة السابقة.

ومن المتوقع أن يبدأ جروس بنفس تشكيلته التي خاض بها لقاء النصر بوجود المهاجم السوري عمر السومة وحيداً في خط المقدمة ومن خلفه الخماسي اليوناني فيتفاتزيديس والبرازيلي ماركينيو وتيسير الجاسم وسلمان مؤشر ووليد باخشوين وفي الدفاع الرباعي علي الزبيدي واسامه هوساوي ومعتز هوساوي ومنصور الحربي.



وسبق للأهلي ملاقاة ناساف كارشي في دور المجموعات الموسم الماضي وفاز ذهاباً في جدة 2-1 وتعادلا اياباً سلبياً.

