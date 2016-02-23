عبدالغني ينقذ النصر من الخسارة أمام بونيودكور

أنقذ قائد النصر حسين عبدالغني فريقه من الخسارة أمام ضيفه بونيودكور الأوزبكي بعدما سجل هدف التعادل في المباراة التي انتهت 3-3 على ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض في المرحلة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا.

وبعد مرور ثلاث دقائق ارتكب حارس النصر عبدالله العنزي خطأً فادحاً حينما مرر كرة بالخطأ لمهاجم بونيودكور خامداموف الذي سدد الكرة في الشباك الخالي.

هذا الهدف عزز ثقة الضيوف الذين استحوذوا على الكرة وسط ارتباك من لاعبي النصر الذين فشلوا في تنظيم صفوفهم.

وعند الدقيقة 33 نجح بونيودكور في تعزيز تقدمه بتسجيل الهدف الثاني عن طريق لاعبه التونسي شاكر الزواغي الذي حول عرضية زميله اورينبواف برأسه في شباك النصر.

وفي الخمس دقائق الأخيرة تحسن مستوى النصر وبدأ بشن هجومه على مرمى بونيودكور وكاد لاعبه البولندي أدريان أن يسجل الهدف الأول بعدما تلقى تمريرة ذكية من نايف هزازي وواجه الحارس وسدد الكرة اصدمت بالقائم.

وواصل النصر هجومه وسنحت له فرصة ثمينة للاعبه البرازيلي ماركينيوس الذي اخترق الدفاع الاوزبكي وسدد الكرة تصدى لها حارس بونيودكور بصعوبة.

وعند الدقيقة 45 حصل النصر على ركلة جزاء تسبب بها لاعبه شايع شراحيلي وتصدى لها البولندي أدريان وسددها في الشباك.

ومع مطلع الشوط الثاني دفع الكولومبي هيغيتا مدرب النصر بمهاجمه محمد السهلاوي بديلاً للاعب الوسط ابراهيم غالب.

وتحسن أداء النصر كثيراً وبدأ بشن هجومه على مرمى الأوزبك وكاد مهاجمه نايف هزازي أن يسجل هدف التعادل حينما حول عرضية زميله محمد السهلاوي برأسه نحو مرمى بونيودكور الا أنها وجدت الحارس الذي تصدى لها بصعوبة.

وعند الدقيقة 64 أجرى هيغيتا تغييرين متتاليين بدخول اللاعبين يحيى الشهري وعوض خميس كبديلين للبرازيلي ماركينيوس وشايع شراحيلي.

وعمد الدقيقة 75 فاجأ مهاجم بونيودكور خامداموف النصراويين بتسجيله الهدف الثالث بعد تلقيه لكرك داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية في شباك الحارس عبدالله العنزي.

وحاول النصر تسجيل هدف تقليص الفارق ونجح لاعبه يحيى الشهري بتسجيل الهدف الثاني بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الأوزبك.

وكثف النصر هجومه بحثاً عن هدف التعادل ونجح قائده حسين عبدالغني بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 84 بعدما تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة في الشباك.

وقبل نهاية المباراة كاد المهاجم نايف هزازي أن يسجل هدف الفوز النصراوي حينما ارتقى لعرضية البولندي أدريان ووضع الكرة برأسه الا أن الحارس تصدى لها بصعوبة.

ويتصدر هذه المجموعة فريق ذوب آهن الايراني الذي فاز على مضيفه لخويا القطري 1-صفر.