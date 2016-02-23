كلاكيت ثامن مرة!!

كل يوم في تاريخ منافسات مباريات كرة القدم هو بمثابة حكاية مميزة لها بطل مختلف وللحديث أكثر عن هذا الجانب.

اليوم آرسنال يواجه برشلونة ضمن دور 16 في بطولة دوري أبطال أوروبا في ظل ظروف متشابهة نسبياً باعتبار الفريق اللندني حالياً يعيش أفضل فتراته في السنوات الأخيرة وذلك خلافاً لظروف مباراة الفريقين في نفس الدور والبطولة عام 2011، آرسنال يومها كان يحتل المركز السادس في الدوري بينما اليوم ينافس وبقوة على مركز الصدارة بعد مضي 26 جولة علماً في العام الماضي حقق الفريق بطولتي كأس ودرع الاتحاد الإنجليزي.

هذه العودة القوية للفريق اللندني بقيادة المدرب أرسين فينغر من المتوقع أن تلقي بظلالها على أجواء المباراة المنتظرة، خصوصاً أن برشلونة في هذه الفترة يعيش فترة ذهبية في ظل وجود الثلاثي المبهر ليو ميسي ونيمار ولويس سواريز، وبقيادة المدرب الصاعد لويس انريكي الذي يقود الفريق بشكل رائع حيث قلب الطاولة على كل منتقديه، ولعل تحقيق اللقب الثاني على التوالي والسادس على مستوى البطولة الأوروبية ككل هو رقم قياسي يسعى برشلونة للوصول له.

الجدير بالذكر أن الإحصائيات المتعلقة بمواجهة الفريقين في مشوار البطولة قبل مباراة اليوم توضح تفوق برشلونة حيث فاز في أربع مباريات، بينما فاز آرسنال في مباراة واحدة وتعادل الفريقان في المباراتين الباقيتين، أيضاً تاريخ لويس انريكي اللاعب السابق مع برشلونة يحمل ذكريات جميلة ضد آرسنال حيث سجل في مباراتي الذهاب والاياب بين الفريقين عام 1999، بينما حاضر لويس انريكي المدرب الحالي للبارسا يحمل رقم قياسي حيث لم يخسر مع الفريق منذ 32 مباراة وحقق 5 بطولات في العام الماضي، في المقابل يظل مدرب آرسنال أرسين فينغر أحد أبرز مدربي كرة القدم عبر التاريخ حيث حصد أرقاما قياسية على مدى 20 سنة قاد فيها الفريق اللندني لتحقيق 14 بطولة منها ثنائيتا الدوري والكأس خلال عامي 1998 و2002 والوصول إلى مباريات دور 16 في منافسات البطولة الأوروبية على مدى 15 سنة الأخيرة.

كلمة أخيرة: البروفيسور الفرنسي أرسين فينغر الحاصل على البكالوريوس في الهندسة الكهربائية والماجستير في العلوم الاقتصادية هل يستطيع فك شفرة برشلونة وبطولة أوروبا.. يبدو أنه سينجح اليوم في الكلاكيت ثامن مرة!!

*نقلاً عن اليوم السعودية