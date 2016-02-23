مدرب الفتح: جاهزون لمواجهة الشباب

شدد ناصيف البياوي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح السعودي على جاهزية فريقه لمواجهة فريق الشباب ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال :"أعتقد أننا قدمنا مباراة جيدة أمام الرائد رغم كل الظروف التي تعرضنا لها من غيابات لاهم عناصر الفريق وهم توفيق بو حيمد وبدر النخلي وعبد العزيز بو شقراء وهم من العناصر الأساسية في تشكيلة الفريق هذا الموسم ولكننا استطعنا تجاوز هذه الظروف والفوز بالمباراة".

وأضاف :"حرصنا طوال هذا الأسبوع على تجهيز الفريق لمواجهة فريق الشباب، الذي يعد من الفرق الكبيرة، والتي تقدم مستويات مميزه خصوصاً في الدور الثاني".

وعن تفاوت مستوى فريق الفتح من مباراة لأخرى رد البياوي قائلاً :"كل مباراة ولها ظروفها الخاصة وفي هذه المباراة لم ندخل في مواجهتين متتاليتين بذات الظروف ‏فجميع المباريات التي خضناها سابقاً كنا قد تعرضنا للعديد من الغيابات وهذا الأمر حال دون ثباتنا على تشكيلة واحدة وسبب لنا نوع من فقدان الانسجام في بعض المباريات مما أدى إلى تفريطنا ببعض النقاط ومع ذلك مازلنا في مركز جيد في سلم ترتيب الدوري ومازالت الفرصة سانحة لنا للتقدم أكثر".