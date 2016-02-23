هل فقدت جماهير الأهلي إيمانها بالفريق؟

بدا النقص واضحا في مدرجات أهلي جدة هذا العام، فالحضور الجماهيري والأوراق الخضراء اختفيا من الملعب الجوهرة بعد أن كانت المدرجات ممتلئة ومتحمسة لمشاهدة عمر السومة وتيسير الجاسم وبرونو سيزار في موسم 2015 والذي خسره الفريق في الأمتار الأخيرة لصالح البطل النصر.

وتحيط الشكوك دعم جماهير الأهلي لفريقها في مباراة ناساف الأوزبكي غدا الأربعاء إثر خسارة الكأس من الهلال الأسبوع الفائت، فيما أبدى مدرب الفريق كريستيان جروس رغبته في الدعم الجماهيري ضمن افتتاحية أبطال آسيا، وقال عبر مؤتمر صحافي: "سنحاول الفوز في جميع المباريات التي على أرضنا، ونحتاج للفوز كثيراً، بدعم الجماهير".

وبعد مرور 17 جولة من دوري "جميل"، فإن 181 ألف مشجع فقط دعموا الأهلي هذا الموسم ضمن مباريات أقيمت في ملعبه البيتي بمدينة جدة. وفي نظرة سريعة إلى ذات الجولة في الموسم الفائت، نجد أن المدرب جروس حظي برفقة لاعبيه بدعم جماهيري ضخم وصل إلى 340 ألف مشجع، بينما يبلغ الفارق بين الموسمين "159 ألف مشجع" -بحسب موقع إحصائيات رابطة دوري المحترفين السعودي.

وعلى الرغم من وصافة الأهلي لجدول الترتيب وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر الهلال، إلا أن الفريق لا ينال دعم جماهيرياً كافياً، ما جعل رئيس النادي مساعد الزويهري ونجوم الفريق يطالبون المشجعين علانية بالذهاب إلى الملعب ومساندة الفريق حتى تستمر الانتصارات، بيد أن تلك المطالب باءت بالفشل.

ويعلق بدر تركستاني نائب رئيس رابطة المشجعين حول الموضوع قائلاً: "هناك تقصير من جماهير الأهلي وعتب بسيط على الحضور، خصوصا أن الفريق ينافس على عدة جبهات، نتمنى ألا تؤثر نتيجة نهائي الكأس علينا في الفترة المقبلة".

وأضاف تركستاني: "ولكن جمهور الأهلي تربطه علاقة انتماء كبيرة بالنادي ولا يهتم للأمور الإدارية والفنية كما يثار حالياً، ونحن بدورنا في رابطة المشجعين نبحث دائما عن حضور الجماهير لمؤازرة الفريق، وبالتأكيد الرقم الجماهيري سوف يرتفع بعد مباراتي الاتحاد والهلال التي تقام على ملعبنا".

وفي مباراة الأهلي أمام الرائد الموسم الفائت، شاهد 49 ألف مشجع أهلاوي تلك المباراة على ملعب الملك عبدالله، وفي نفس الملعب هذا الموسم التقى الفريقان الأخضر والأحمر، ولكن بحضور 15 ألف مشجع فقط، وهو ما يثير علامة استفهام حول التراجع الجماهيري رغم أن الأهلي في أمس الحاجة إلى الدعم لتحقيق لقبه الدوري الأول منذ ثلاثة عقود.

وشهد الأهلي في موسم 2012، دعما جماهيريا لا محدودا بالرغم من صغر سعة ملعب الأمير عبدالله الفيصل، حيث ساند 143 ألف مشجع كلا من المدرب التشيكي جاروليم ومعه فيكتور سيموس وكماتشو والحوسني وجفين البيشي، ولكن في النهاية كسب الشباب اللقب، فيما يبقى موسم 2015 صاحب الرقم الجماهيري الأفضل للأهلاويين بـ443 ألف مشجع.