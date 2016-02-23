يوناني أعاد الشمراني!

التغيير الكبير والايجابي في مستوى مهاجم نادي الهلال السعودي ناصر الشمراني، ومشاركته الحاسمه بهدف السبق في المباراة التي فاز فيها الزعيم على أهلي جده 2-1 وتوج من خلالها بلقب كأس ولي العهد السعودي للمرة الثالثة عشرة في تاريخه، لا يمكن أن ينكر الجميع أن السبب الرئيسي الذي قاد إليها، هو الحالة المتقدمة من الانضباط التي أصر المدرب اليوناني جورجوس دونيس على التعامل بها، منذ توليه مسؤولية الاشراف في فبراير 2015، ونال بسببها الكثير من الانتقادات، وكان قريبا من الاقالة لولا حكمة وهدوء، تعامل بها رئيس النادي الأمير نواف بن سعد، وتمسك من خلالها بضوابط واجراءات جديدة، لا يمكن أن تفصل أو تفرق بين اللاعب والآخر في الثواب والعقاب داخل كيان الهلال!

إن ما قدمه الشمراني من حضور ايجابي وأيضا استعادة لقيمته الفنية والبدنية السابقة، لا شك قد سبقها الاحساس الداخلي أنه مطالب بالجلوس مع نفسه ساعات طويلة، والايمان أن ما تسبب به من ثقة زائدة غير دقيقة في قدراته وامكاناته، وأيضا اللجوء الى حالة من الفوضى في التصريحات المعادية لفرق منافسة، لم يعد من المتسع أن يستمر الكثير من الأمتار، خاصة في ظل وجود دعم هام ناله المدرب من مجلس الادارة، وتركيز واضح وصريح على أنه لا يمكن لأي لاعب مهما علت قيمته أو مكانته، أن يعلو على مصلحة الكيان والهلال.!

هي في النهاية صورة من الصور، فرضت نفسها على أرض من الواقع، وبرهنت للجميع، أن الانضباط هو الأساس في أي عملية ادارية ونجاح يمكن أن تحققه المؤسسة، اذا ما كان مبنيا على أسس سليمة وأركان من شأنها، أن تخدم الخلاصة في نهاية المطاف، وربما نقول إن الانضباط اذا ما تم دعمه بحكمه وقيادة ادارية، فمن الطبيعي أن يقود الى المزيد من النجاحات، ليس على المستوى البعيد وفقط، بل وأيضا في أمتار قريبة، ذلك أن المؤسسة بجميع أطرافها، تتأثر ايجابا لحظة التعامل مع حالة متقدمة منه، وأيضا وجود وبوضوح ثوابت ومبادئ، لا يمكن أن تتجزأ من أجل لاعب، وتستكمل في حق لاعب أو طرف آخر!

البعض من المؤسسات التي لا يوفر قائدها ورئيسها الحماية لأصحاب القرار، أنها تضطر أن تعيش على حالة مستمرة من التخبط واللااستقرار، وفي حالة الهلال كان من الممكن أن يقف الرئيس مع نجومية اللاعب الشمراني وجماهيريته ويعتقد أن الحاجه الماسة لأدواره وجهوده في وقت من الأوقات ملحة وحرجة، لكنه ومن خلال تلك القناعات اذا ما كانت سيجد نفسه ومؤسسته مجبرا أن يخسر جميع الحلول والهيبة والخيارات.!

*نقلاً عن الأيام البحرينية