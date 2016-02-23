«عض» الأيادى

توارثنا وتعودنا ان نلعن ونتهم الزمن ونصفه بأنه زمن جبار ودوار وقاسٍ وغدار وظالم ولا يرحم! مع أننا نحن البشر الذين نقسو ونظلم ونجحد ونجلد ونلعن ونتهم بعضنا البعض بأبشع الاتهامات! بل غالبا ما نقوم «بعض الأيادي» التى تمتد لمساعدتنا وتنتشلنا من الظلام للنور وبعد ان تضيء لنا الطريق نصعد على اكتافها.. نفرح بتركها ونشمت بعزلتة! لقد عودنا الزمن على تغييراته التى تحدث بإرادة الله وفعل الطبيعة.. أما نحن البشر فنتغير للأسوأ! والأدلة كثيرة بكل المجالات! فهذا وسطنا الرياضى بإعلامه الشامل الغريب يسهم أحيانا فى إشعال الأزمات وحرق المقدرات دون اظهار الحقائق! ويتيح للظالم الفرصة للهجوم ويمنعها عن المظلوم الباحث عن الدفاع عن نفسه! والا بماذا نفسر ما يحدث من رئيس ناد كبير ضد رموز ونجوم ناديه من اللاعبين القدامى والاداريين؟! وما يحدث من حكم ساحة واخر مدرب وثالث طبيب ورابع مدلك وخامس مدير وسادس وزير الخ. أغلبهم صنعوا نجوميتهم بواسطة رجال عاونوهم وسهروا الليالى لإسعادهم والاخذ بأيديهم! لكنهم للأسف نسوا من قدم لهم العون والخيرات وقاموا بعض الأيادى التى امتدت لهم! انه سلوك بشر ناكر للجميل، غائب عنه الضمير!

> انهم بعض من بشر اجادوا التستر وراء البدل ومساحيق التجميل وتخصصوا فى سرقة جهود وافكار الاخرين؟! فما ذنب الزمن هنا؟! علينا ان نكف الأذى عن بعضنا ونوقظ ضمائرنا النائمة فى ثبات عميق قبل فوات الأوان وضياع الأيام والسنين والزمن ثم من بعدهم الرحيل!

> فلترة الالفاظ: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان فى ميزان الافعال وكتم الانفعال.. فهل نجعلهما دستورا لأحاديثنا بالفضائيات الإعلامية التى يشاهدها الملايين بالداخل والخارج؟!

نتمنى ان تختفى الالفاظ البذيئة التى نسمعها من بعض الأشخاص الرياضيين المفترض انهم قدوة للشباب ولناديهم وللذين انتخبوهم!

كفانا اذى نفسيا وعصبيا من رجل ثائر حشر نفسه بين الرياضيين وتحملوه لكنه للأسف يتمادى بالألفاظ دون ان يعاقبوه ولا اعرف الى متى سوف يتركونه؟!

*نقلاً عن الأهرام المصرية