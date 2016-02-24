العين والجزيرة يخسران افتتاحية آسيا

تعرض الجزيرة وصيف بطل الإمارات لخسارة قاسية 4-صفر خارج أرضه أمام تراكتور سازي الإيراني في مستهل مشواره بدوري أبطال آسيا لكرة القدم اليوم الاربعاء، وفي نفس اليوم تعرض العين الإماراتي في ملعبه إلى خسارة من الجيش القطري 1-2.

وكان الجزيرة يأمل في انطلاقة قوية بالبطولة بعدما تحسنت نتائجه مؤخرا في دوري المحترفين الإماراتي وفوزه في آخر ثلاث مباريات، لكنه استقبل هدفين مبكرين في أول عشر دقائق لتتعقد المهمة.

وتصدر تراكتور سازي المجموعة الثالثة بعد أول جولة متفوقا على الهلال السعودي وباختاكور الأوزبكي بعد تعادلهما 2-2 في وقت سابق اليوم.

ووضع بختيار رحماني صاحب الضيافة في المقدمة بعد أربع دقائق فقط بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء وضاعف شجاع خليل زاده التقدم بعد ست دقائق فقط من ضربة رأس.

وفي الشوط الثاني استغل تراكتور سازي الأخطاء الدفاعية الفادحة للجزيرة ليضيف هدفين آخرين خلال خمس دقائق فقط عن طريق مهدي شريفي ورحماني بين الدقيقتين 54 و59.