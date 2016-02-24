القائمة المثالية للجولة 17 من الدوري السعودي

يستعرض"في المرمى" القائمة المثالثة للأسبوع السابع عشر من الدوري السعودي، وذلك بحسب اختيارات محللينا، ففي حراسة المرمى حيث استحق الخانة وبجدارة فايز السبيعي، حامي عرين التعاون الذي تمكن من حماية شباكه من هجمات لاعبي الهلال وحافظ عليها نظيفه من الأهداف، في رصيده تسع وثلاثون صدا للكرة ومسكا لها تسع مرات.



مقعد الظهير الأيمن فاز به حسن معاذ، والبرتغالي ريكاردو ماتشادو احتفظ بخانة قلب الدفاع الأولى للأسبوع الثالث على التوالي، ارقامه تظهر عشر التحامات ودقة في التمرير تصل الى اربعة وثمانين في المئة، فيما يجاوره في خانة قلب الدفاع الثانية زميله في الفريق طلال العبسي، صاحب القميص رقم خمسة صنع هذا الموسم فرصتين لزملائه، دقة التمرير لديه وصلت الى سبعة وثمانين في المئة والتحاماته الناجحة بلغت احدى وثمانين في المئة.

أما في خانة الظهير الايسر التي احتفظ بها عبد الرحمن العبيد بعدما سجل للقادسية هدف التعادل من ضربة حرة مباشرة امام الاتحاد، احصائياتة تظهر صناعة خمس وخمسين التحاما وتمريرات وصل عددها الى اربعمئة وأربع وتسعين.

وفي خط الوسط وعلى الجانب الايسر حيث فاز بالخانة لأول مرة ماركينوس غابرييل بعد حصد اغلبية أصوات محللينا، لاعب النصر استحق المقعد بعدما كتب باسمه هدف فريقه الوحيد امام الأهلي والثاني له هذا الموسم، ويجاوره في خانة الوسط الأيمن الشبابي بدر السليطين، هدفه في شباك نجران ساهم في اعادته للقائمة المثالية بعدما غاب عنها الأسبوع الماضي لصالح الهلالي ادواردو. بدر ساهم هذا الأسبوع في صناعة فرصة واحدة لزملائه وسدد ثلاث مرات على المرمى ليصل اجمالي تسديداته هذا الموسم الى ست.

أيضاً، في خانة محور الارتكاز الاولى تواجد عبد العزيز الجبرين لاعب النصر يفوز بالخانة للمرة الرابعة هذا الموسم، احصائياته تظهر هدفا واحدا في ثلاث عشرة مباراة اما عن تمريراته فوصل اجماليها الى ستمئة وخمس وستين. يجاوره في خانة محور الارتكازالثانية ساندرو مانويل، احصائيات اللاعب البرازيلي تظهر قطعا للكرة تسعا وثلاثين مرة خلال ست عشرة مباراة لعبها هذا الموسم اما عن دقة التمرير لديه فوصلت الى احدى وتسعين في المئة.



خط الهجوم افرز هذا الأسبوع وجهين جديدين، في الخانة الأولى يحضر معنا لأول مرة فالكون خمينيز، الفنزويلي فاز بالخانة بعدما سجل هدف الفوز الوحيد لفريقه الفتح امام الرائد رافعا به رصيده من الأهداف الى اثنين.



مقعد الهجوم الثاني حجزه ويلتون دي مورايس لاعب نجران، هدفاه في شباك الشباب ساهم في اختياره رغم خسارة فريقه بثلاثة اهداف لهدفيين، ارقام اللاعب البرازيلي تظهر اربع تسديدات على المرمى ومثلها صناعة فرص لزملائه.

مقعد افضل لاعب حصده الحارس فايز السبيعي/ نال نجومية الجولة بعدما حمى عرينه من هجمات لاعبي الهلال، التعاون احتل بهذا الفوز المركز الرابع برصيد اربع وثلاثين نقطة، فيما وللمرة الثامنة هذا الموسم ينال جوزيه غوميز مقعد افضل مدرب/ التعاون نجح تحت قيادته بتحقيق فوز ثمين على متصدر الترتيب، ويعد هذا الانتصار الأول لسكري القصيم على فريق الهلال في دوري المحترفين منذ انطلاقته.

مقعد افضل حكم سيبقى للأسبوع الثالث على التوالي شاغرا، اغلبية المحللين اجمعوا على ضعف المستوى التحكيمي واتفقوا على ابقائه خاليا للمرة الخامسة هذا الموسم.

