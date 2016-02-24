أهلي جدة يحقق الفوز السعودي الأول في آسيا

تغلب الأهلي جدة على ناساف كارشي الأوزبكي 2-1 ضمن المجموعة الرابعة في مسابقة دوري أبطال آسيا 2016، في المباراة التي أقيمت على ملعب الملك عبد الله في مدينة جدة مساء الأربعاء.

وسجل أهداف الأهلي كل من محمد آل فتيل عند الدقيقة الثانية، وعمر السومة عند الدقيقة 47، فيما سجل هدف الأوزبكيين اللاعب أوبايدوياليف في الدقيقة 29.

ودخل المدرب السويسري كريستان جروس في المباراة بتشكيلة مختلفة عن التي خسر بها نهائي كأس ولي العهد أمام الهلال 2-1، حيث لعب في حراس المرمى عبد الله المعيوف، وفي خط الظهر أمير كردي وكامل الموسى ومحمد آل فتيل ومحمد أمان، وبالمنتصف باخشوين وفهد حمد وإسلام سراج والمقهوي يرافقهم اليوناني فيتفا بينما في المقدمة عمر السومة وحيداً.

وتباين أداء الأهلاويون طوال المباراة فيما طغى الحذر على مجريات المباراة وسط نقص لياقي واضح في صفوف الضيوف خصوصا في زمن الشوط الثاني.

وتقدم الأهلي برأسية مدافعه محمد ال فتيل، إلا أن الفريق الأوزبكي تمكن من إدراك التعادل بواسطة أوبايدوياليف في الدقيقة 29، وفي الشوط الثاني أضاف المهاجم عمر السومة الهدف الثاني برأسية جميلة، ليتصدر الأهلي المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط بالتساوي مع الجيش القطري الذي تغلب على العين الإماراتي بنفس النتيجة.



وسيحل الأهلي في الجولة المقبلة ضيفا على ناساف الأوزبكي يوم الأربعاء 2 مارس .

