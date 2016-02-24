معركة عربية في زيوريخ

بين مدينتي برمنجهام الانجليزية وزيوريخ السويسرية اكتب هذا المقال في طريقي لحضور انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل ٤٨ ساعة من المعركة الانتخابية الأشرس لرئاسة المنظمة الأكثر اثارة للجدل في العالم

خمسة مرشحين يتنافسون على خلافة السويسري جوزيف بلاتر الذي يغيب لأول مرة من خيارات كروت التصويت منذ ٢٠ عاماً، ولم يكن غياباً اختيارياً بل كان قسرياً بعد مسلسلات دراماتيكية وطويلة من الاتهامات بالفساد والتحقيقات التي طالته وأنتجت غربلة كبيرة داخل اروقة المنظمة بتدخل مباشر من وكالة الإف بي آي الأمريكية والمحاكم السويسرية



الأسماء الخمسة تتضمن مرشحان عربيان هما البحريني الشيخ سلمان بن ابراهيم ال خليفة والأمير الاردني علي بن الحسين، وبالحديث عن الأمير علي بن الحسين الذي وقف ضد بلاتر في انتخابات مايو ٢٠١٥ بعد ترشحه للرئاسة واضطر للانسحاب قبل الدورة الثانية من التصويت بعد ان ادرك قوة منافسه وهيمنته على اغلب اصوات الاتحادات الوطنية، ولكنه عاد مرة اخرى بترشيح نفسه هذه المرة حيث لاتبدو الامور تسير على مايرام بالنسبة لحملته الانتخابية بعد ان انقلب عليه اصدقائه من القارة الأوروبية وعلى رأسهم الاتحاد الانجليزي الذين أيدوه العام الماضي ليتخلوا عنه في هذه الانتخابات معلنين دعمهم للمرشح السويسري جيانو انفانتينو في اشارة تدل على كره بلاتر وليس حباً فيه،



الأمير علي بن الحسين يطالب الان بعدم اقامة الانتخابات بعد غداً الجمعة اذا لم يجري التصويت في غرف زجاجة وشفافة باستطاعة الجميع رؤيتها ومنع اصطحاب ممثلي الاتحادات لأجهزة الجوال حتى لايقوموا بتصوير اوراق اقتراعهم وأوصل هذا الملف الى محكمة الكاس، كل المؤشرات تدل على ان الامير علي لم يجد الدعم الكافي من قبل الاتحادات الأهلية في العالم ويواجه تحديا اكبر هذه المرة في الفوز بمقعد رئيس الفيفا، في المقابل ارتفعت حظوظ المرشح العربي الثاني الشيخ سلمان ال خليفة رئيس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم بعد ان اعلن اتحاد قارة اسيا دعمه الكامل وكذلك الاتحاد الافريقي في ظل عدم اعلان اتحادات قارية اخرى عن موقفها مثل اتحاد الكونكاف الذين أكدوا بأن الاصوات سوف تذهب للمرشح الأكفأ

ولازال الاوروبيون يلعبون كل الأدوار من اجل عدم وصول مرشح عربي لعرش الفيفا وستكون ال ٤٨ ساعة القادمة مسرحاً للحشد والتأييد وتبادل الاتهامات بين المرشحين الخمسة من اجل التأثير على اصوات الاتحادات الأهلية ال ٢٠٩ الذين لايعلوا لهم شأنا الا خلال فترة انتخابات الفيفا



*خاص بالعربية.نت - رياضة