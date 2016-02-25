رئيس النصر .. "كانيدا" أملك الأخير قبل الاستقالة

في كل مرة يصرح فيها رئيس النصر عقب مباريات فريقه يأتي على ذكر مخالفيه الذين يرفضون استمراره ويؤكد بأنه سيبقى حتى نهاية فترته الرئاسية، وفي أحيان كثيرة كان يصرح بمفردات قوية أبرزها ماذكره الاسبوع الماضي في تصريح لقناة MBC بعد مباراة الأهلي الدورية في قوله: (لو نطيتوا فوق تحت فيصل بن تركي باقي).

دائماً ما يحول الرئيس النصراوي الحديث إلى تحدٍ مع مخالفيه، وكأن الإشكال الذي يواجهه أنصار الفريق الأصفر هو وضع الرئيس واستمراره وليس المستوى الفني المتردي الذي أوصل حال حامل اللقب إلى المركز السابع، تغير كل شيء في الفريق مدربين ولاعبين وخطط تكتيكية وبقي الفريق تائهاً في الملعب لا يعرف كيف يفوز.

هذه اللغة التي يطرحها الرئيس النصراوي تذكرك بتصاريح رؤساء دول واجهوا رفضاً من شعوبهم، وحقيقة لا أدري كيف يفكر رئيس النصر بمثل هذا الطرح وهل يعتقد أن وصف مخالفيه بـ (المهايطية) سيزيد إعجاب جمهور فريقه به ؟ حتماً لا .. كما أن النظرة ستتغيير سواء من جمهور فريقه أو من منافسيه ومن الوسط الرياضي إجمالاً.

ليس عيباً أن تقرأ إنتقاداً خاصاً بالرئيس وشخصه، بل هو عين الصواب، وكل الفرق والمنتخبات عندما تخفق وتفشل في عملها تتلقى مثل هذه الحدة في النقد وأشد، وليس من المفترض أن يحول الموضوع إلى (شخصنة) من منطلق علي وعلى أعدائي .. دون النظر للمصلحة العامة التي هي مصلحة الفريق النصراوي بلاشك.

ماذا سيكون ردة فعل الرئيس النصراوي وهو يزج بآخر أسلحته بالمدرب الأسباني (كانيدا) وماذا سيفعل لو واصل الفريق تدهوره بمزيد من التعادلات والخسائر ؟ هل سيعترف بأنه أصبح الحلقة الأضعف .. بالتأكيد لا.

الفارق بين نصر اليوم ونصر الأمس، أن نصر اليوم أصبح مكتمل الصفوف وفي كل خانة تجد نجماً بديلاً لا يقل مستواه عن الأساسي، بالتالي مايحكم نصر اليوم هو التعامل الإداري المختلف، فليس سهلاً أن تكون بطلاً ولكن من الصعب أن تستمر بروح البطولة.

أما نصر الأمس فكان أصفراً باهتاً كثير الضجيج قليل الإبداع، وبالتالي عندما جاء الأمير فيصل بن تركي في فبراير 2009 غير جلد الفريق بالكامل وتعاقد مع عشرات اللاعبين منهم من نجح وبقي ليقود الأصفر لبطولتي الدوري،ومنهم من غادر بلا عودة كخالد عزيز وعبدالرحمن القحطاني ومالك معاذ والسعران وعبده عطيف والدوخي وآخرون.

بالتالي تكرار سيناريو (استبدال الفريق بآخر) لن يتكرر في ظل الأرقام الفلكية للنجوم وضعف الوارد المادي، فليس أمام الرئيس سوى أن يكون واقعياً ويعتبر نفسه نجماً صفقت له عشرات الآلاف من الجماهير بإحراز ثلاثة ألقاب في عامين، وليس أفضل من نهاية رئاسية تستحق التقدير من الجماهير والمتابعين .. وأن لا تكون النهاية حزينة قد تنتهي برفع البطاقة الحمراء في المدرجات.

*خاص بالعربية.نت - رياضة

