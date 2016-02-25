رانييري يطالب لاعبي ليستر بردة فعل غاضبة

طالب كلاوديو رانييري مدرب ليستر متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من لاعبي فريقه برد فعل "غاضب" عند مواجهة نوريتش سيتي بعد الهزيمة أمام أرسنال في اللحظات الأخيرة بالجولة الماضية.

وخسر ليستر 2-1 أمام أرسنال في 14 فبراير بعد هدف المهاجم الإنجليزي داني ويلبيك في الوقت المحتسب بدل الضائع، وطلب رانييري من فريقه أن يكون أكثر تركيزا عندما يستضيف نوريتش صاحب المركز 17.

وقال رانييري في مؤتمر صحافي اليوم الخميس "أبلغت لاعبي فريقي أنها ستكون مباراة كبيرة يوم السبت. ستكون أصعب من مواجهة أرسنال".

وأضاف "أريد أن أرى التركيز والغضب بسبب الطريقة التي خسرنا بها في الدقيقة الأخيرة".

وأشار رانييري إلى أن فرص ليستر للفوز بلقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه تتوقف على نتائج المباريات الخمس المقبلة.

ويلعب ليستر مع وست بروميتش ألبيون وواتفورد ونيوكاسل يونايتد وكريستال بالاس بعد مواجهة نوريتش.

وأضاف المدرب الإيطالي "أعتقد أن المباريات الخمس المقبلة تعد مفتاح الموسم بالنسبة لنا. نريد أن نتطور ونستمر على أعلى مستوى. يجب أن نتعامل مع الضغط وأن نثق في أنفسنا".

وقد يشارك جيفري شلوب مع الفريق للمرة الأولى منذ الخامس من ديسمبر بعد شفائه من إصابة بالفخذ كما يبدو دانييل امارتي المنضم مؤخرا من كوبنهاغن الدنمركي جاهزا للعب.