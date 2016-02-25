أن ينفق الأهلى والزمالك ، كل منهما على حدة ، مبلغ مليون جنيه شهرياً مرتباً لمدربه الأجنبى غير المضمون نجاحه كسابقيه ، لهو تبذير وانفاق سفيه فى غير محله .. قولاً واحداً !

الهولندى مارتن يول ، مدرب الأهلى المرتقب ، يطلب اصطحاب أخصائى نفسى ضمن جهازه المعاون ، لا بأس ، بشرط أن يجيد العربية لأن المعد النفسى سلاحه الرئيس هو الحوار وحاجز اللغة والثقافة أيضاً بينه وبين اللاعبين ينزع عنه هذا السلاح !

كثرة تغيير المدربين ( خمسة فى الزمالك مثلاً بعد نهاية نصف المسابقة فقط ) يهز شخصية أى فريق وهو السبب الرئيس وراء تذبذب مستويات الفرق المصرية هذا الموسم ، والسبب الثانى هو غياب الانضباط عن سلوكيات كثير من اللاعبين ، لكن هذه حكاية أخرى !

ندين بأقوى وأوضح عبارة ، هذا التدنى المخيف فى مستوى التصريحات الإعلامية لبعض المسئولين فى الأندية ، التى تسمم الأجواء الرياضية وتقدم أسوأ نموذج وقدوة . ونطالب وسائل الإعلام بمقاطعة أصحابها والامتناع عن نشرها ، وأناشد الجميع التوقف عن إعادة بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعى ، لأن ناقل الكفر كافر بكل تأكيد !

أرجو أن يكون قرار مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم هوالتصويت لمصلحة المرشح العربى صاحب الفرصة الأفضل فى مواجهة المرشحين الآخرين ، وتقديرى الشخصى أنه الشيخ سلمان ، مع إعجابى وتقديرى للأمير على .

رأيى أن مجلس إدارة اتحاد الكرة المصرى هو ( سيد قراره ) فى شأن مصير عصام عبد الفتاح عضو المجلس الذى انتقل للعمل موظفاً بأجر فى الاتحاد الإماراتى ، ولا دخل فى هذا الشأن لوزير الرياضة تجنباً لشبهة التدخل الحكومى . وكنت أتمنى أن يبادر عصام عبد الفتاح نفسه برفع الحرج عن الجميع وتقديم استقالته من عضوية المجلس ، بصرف النظر عن أى لوائح أو قوانين تمنع أو تجيز الجمع بين المهمتين ، لأن ما هو قائم الآن فيه مساس واضح بكرامة وهيبة الاتحاد الأعرق فى الوطن العربى .

أرجو وأتوقع نجاحاً كبيراً للاستفتاء الرياضى الجماهيرى الكبير الذى تنظمه بوابة الأهرام الرياضية لاختيار الأفضل فى عام 2015 ، وأتمنى للزملاء القائمين على تنظيمه وفى مقدمتهم الزميل عمرو الدردير كل توفيق ونجاح يليق بالمؤسسة الصحفية الأعرق مصرياً وعربياً ، وكل عام والأهرام وقارئه المحترم بخير .

*نقلاً عن الأهرام المصرية