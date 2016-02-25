كانيدا: أريد نقاط الوحدة

أكد راؤول كانيدا مدرب فريق النصر السعودي، أن لدى الفريق الشيء الكثير ليقدمه في المباريات والقادمة في جميع المنافسات، وقال في مؤتمر صحفي قبل مباراة الوحدة يوم الجمعة: "مستويات الفريق يجب أن تكون أكبر بكثير مما ظهر عليه الفريق في المباريات الماضية وأنا أقول ذلك ليس لأنني ادرب النصر حالياً بل أن هذه هي الرؤية الفنية الحقيقية للفريق في ظل ما يملكه من عناصر واسماء مميزة ليس على المستوى المحلي بل ابعد من ذلك لمعرفتي بالفريق وما لمسته أيضا من اللاعبين في اليومين الماضيين لعملي يؤكد الرغبة والحماس لدى جميع اللاعبين للعمل من اجل أن تكون صورة الفريق وعطاءاته متوازنة مع القدرات الفنية لهم كلاعبين وأن يظهر النصر كما يجب أن يكون كبطل للدوري لموسمين متتاليين".



وبين كانيدا ان تركيزه سيكون على جميع المباريات وقال: "قد يعتقد البعض أن النصر لا تهمه مبارياته بالدوري بعد أن ابتعد عن فرق المقدمة وهذا اعتقاد خاطئ فالنصر مطالب بالفوز في كل مباراة يلعبها حتى لو كانت ودية وهذا ما سنعمل عليه في كل البطولات لأن النصر يمثل كيان كبير وشعار عالمي وجماهير وفية وانا واللاعبين نشعر بذلك ونقدر حجم المسئولية الكبيرة التي تقع على عاتقنا ولذلك فهدفنا في كل المباريات القادمة أن نقدم مستوى يليق بالنصر ونحقق النتيجة التي ترضي كل محب لهذا الكيان".



وأضاف قائلاً: "سنركز على كل البطولات ففي الدوري نسعى لتحسين مركزنا بما يليق باسم النصر وإن شاء الله سنصل لذلك كما أن اعيننا على كأس خادم الحرمين الشريفين وايضاً نسعى للوصول لدور الثمانية في بطولة الاندية الاسيوية ومن ثم مواصلة الخطى في هذه البطولة الموسم القادم.



من جانبه أكد لاعب النصر أيمن فتيني على جاهزيته وجميع زملاؤه لمباراة الوحدة وقال: "ان طموحنا في كل المباريات هو الفوز وهذا هو الشعار الذي سنلعب به لأننا نتطلع لتعويض ما فات لنكون مع فرق المقدمة مبينا أن المدرب كانيدا ليس بغريب على النصر حيث سبق وقال لقد كان معنا بداية الموسم الماضي وهو يعرف الدوري والفرق و قادر على رسم الخطة التي تحقق لنا الفوز بإذن الله وفريق الوحدة فريق جيد يملك عناصر جيدة تؤدي بحماس كبير وان شاء الله نقدم مع أشقاؤنا في نادي الوحدة مباراة ممتعة وتكون نتيجتها في نهايتها لصالح النصر بحول الله .مؤكدا على الدور المميز الذي تقوم به جماهير النصر في دعم الفريق ومطالبا اياهم بالحضور والمساندة والوقفة الوفية المعتادة."

