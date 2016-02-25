كانيدا مخاطبا اللاعبين: قاتلوا من أجل الشعار

أكد راؤول كانيدا، مدرب فريق النصر السعودي، ضرورة قتال اللاعبين من أجل الشعار والدفاع عنه بكل فخر، فيما أشار الرجل الإساني إلى تردي معنويات اللاعبين ونقص في لياقتهم البدنية بعد عودته إلى العاصمة الرياض للمرة الثانية بعد إقالة نالها وهو متصدر للدروري السعودي الموسم الفائت.

وقال كانيدا في مقابلة خاصة لبرنامج "في المرمى": "اتوقع عودة الفريق قريبا، اللاعبون يريدون العودة ويبذلون جهدا، بالنسبة إلى أهدافي فهي واضحة ولكن علينا ان نكون صادقين وندافع عن قميص النادي بكل فخر، يجب استعادة بعض من اخفاقات العام الماضي، النصر نادي كبير وعليهم ان يحاربوا من اجل استعادة اللقب".

وحول تغيره بين الفترة الأولى والمرة الثانية بعد عودته: "ما زلت كما انا لم اتغير، احاول تقديم الافضل واقدم روحي كلها من اجل الفريق، اشعر بالامتنان لوجودي في النصر وهو فريق عريق له لاعبين كبار وجاهير". وأكمل: "النصر كان بطلا وهو ما زال بطل ولكنه ليس بلياقة جيدة وهو الآن بمعنويات مختلفة، جودة اللعب والفريق مختلفة وبشكل عام الادارة والفريق واللاعبين سنحاول ان نعمل على اعادة النصر الى سابق عهده".

وبالنسبة للمباراة الآسيوية الأخيرة والتي انتهت بالتعادل أمام فريق بونيدكور الأوزبكي، علق على ذلك: "الامر الاهم في الفريق في الشوط الثاني، النصر عاد بروحه القوية، ويوم امس شهدنا من الفريق انه لديه الرغبة ان يعودوا ويستعيدوا الفوز والانتصارات السابقة".

وعن تواجد نايف هزازي والمالي مايغا: "أنا أعرف نايف هزازي جيدا لانني تعاملت معه في الاتحاد واعرف مايقا فهو لاعب معروف جدا ويعمل بشكل جيد وهذا يعطينا فرص حتى اختار بين اللاعبين، نايف ومايقا، نحن لدينا كل الامكانيات لتحقيق النجاح في النادي".

وتم سؤال كانيدا عن أسباب إقالته في المرة الأولى، وأجاب ممتعضاً: "إن اقالتي السابقة ليس مهمة الان وعلينا ان ننظر الى المستقبل، الماضي ليس له جدوى، علينا التطلع الى المستقبل بكل شغف".

