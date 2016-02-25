لماذا تعثرت عودة طارق كيال إلى إدارة الأهلي؟

تعثرت عودة طارق كيال إلى رئاسة إدارة كرة القدم في النادي الأهلي السعودي، بعد ان كان قريبا من العودة الى منصبه السابق، وبحسب مصادر خاصة لـ"العربية.نت"، فإن شرفي كبير اقترح عودة كيال الى مهامة السابقة والجلوس مع رئيس النادي ونائبه على طاولة واحدة قبل أربعة أيام لغرض البحث عن سبل التعاون بما يخدم النادي ويعزز انتصاراته بحثا عن بطولة دوري هذا الموسم.

وقالت المصادر نفسها لـ"العربية.نت"، إن طارق كيال أبدى بعض الملاحظات على البرنامج الاعدادي للفريق الذي لا تكفيه ساعة مسائية واحدة حتى ينافس على اللقب المنشود. واقترح ايضا الإداري البالغ من العمر 59 عاماً، عزل إدارة الكرة عن الإدارة العامة والاكتفاء بمدير واحد للفريق فضلا عن مناقشة الرجل السويسري في الشؤون الفنية والتي سبق لكيال انتقادها علنا في إحدى البرامج التلفزيونية، فيما قوبلت تلك الطلبات بالرفض من قبل مسيري النادي الجداوي وانفض الاجتماع بعد ذلك.

وعاصر القائد تيسير الجاسم والحارس ياسر المسيليم ووليد باخشوين ومنصور الحربي عهد كيال السابق برفقة المدرب التشيكي كارل جاروليم موسم 2012. فيما أكد لـ"العربية.نت" لاعبون رغبوا عدم ذكر اسمائهم ، أن مدرسة كيال الادارية الصارمة لا تناسب الأهلي في هذه المرحلة من الموسم التي يقترب فيها الفريق من تحقيق حلمه القديم. ووسط ذلك أجرت "العربية.نت" اتصالات مع كيال بيد أنه لم يرد للتعليق على الموضوع.



ويتوقع مراقبون أهلاويون أن تجري إدارة النادي تغييرات في الهيكلة الإدارية الصيف المقبل بعد صعوبة إحضار مدير تنفيذي لكرة القدم خصوصا وأن الموسم الرياضي شارف على الانتهاء ولا توجد مساحة كافية لإجراء تغييرات في فريق العمل الحالي الذي يتواجد فيه كل من موسى المحياني ومحمد شلية اللذين يتوقعان دعم الشرفي الأمير فهد بن خالد لاحقا بعد إعلان عودته إلى النادي مجددا دون حمل صفة رسمية.



وضربت عاصفة من الاستقالات إدارة كرة القدم هذا الموسم، بعدما استقال المدير التنفيذي مروان دفترادر فيما لحق به بعد شهرين زميله باسم أبو داود. بينما برر المركز الإعلامي لوسائل الإعلام آنذاك أسباب استقالة الرجلين وعزا ذلك لظروف صحية تسببت في رحيل الأول بجانب أمور خاصة تتعلق بالثاني. ولكن تفسيرات طفت على الشارع الأهلاوي مؤخراً تؤكد أن أسباب الاستقالة جاءت بعد تداخل الإدارة في أعمال الثنائي وتعارضهما مع الخطة المرسومة.