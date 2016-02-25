مان يونايتد... و... مورينهو!

مما لا يدعو للشك فيه أن البرتغالي جوزيه مورينهو ظاهرة كبيرة ليس فى عالم التدريب فقط، بل في تصرفاته وحياته الشخصية أيضا فالجماهير في كل مباراة يقودها تشاهد بشغف ردود أفعاله المفاجأة، وهذه الشخصية بالطبع تساهم بشكل كبير وتؤثر فى ايرادات أى ناد يقوم مورينيهو بالتدريب فيه من حيث الحضور الجماهيري والبث التلفزيوني وتسويق ظهوره، وهذه كلها عوامل تساعد فى زيادة دخل أي ناد.

نادى مانشستر يونايتد الإنجليزي عندما يرغب في التعاقد مع الساحر البرتغالي جوزيه مورينهو وضع أمامه العديد من الأسباب والدوافع أهمها انتشال الفريق من النتائج السيئة التى يمر بها مؤخرا وايضا تسويق اسم المدير الفنى الذى يعد علامة تسويقية جيدة فى جلب الارباح للنادى لاسيما وأن اسم مورينهو فقط يساوى 50 مليون يورو سنويا كقيمة ايراداته من بيع مقتنيات المدير الفنى «الساحر» والظهور الاعلامى فى القنوات.

كما أن إدارة النادى الإنجليزي اشترطت على مورينهو تخفيض عقده وهو ما وافق عليه الساحر البرتغالى الذى اضطر إلى تقديم تنازلات مالية من خلال تخفيض قيمة راتبه السنوي مقابل حصص من اتفاقية الاعلانات في حال قرر تولي مهمة تدريب مانشستر يونايتد.

ورغم ذلك، فإن مورينهو هو المرشح الأول لتدريب مانشستر يونايتد في الفترة المقبلة، حال قررت إدارة الشياطين الحمر الإطاحة بالمدرب الهولندي لويس فان جال، والذي فشل بتحقيق الفوز لليونايتد خلال آخر 6 مباريات.

وكان مورينهو خلال توليه تدريب تشيلسي يتقاضي 12 مليون جنيه إسترليني سنوياً، غير أنه سيكون عليه قبول راتب سنوي أقل من ذلك مع مانشستر يونايتد فى حال قبوله العرض .

رحيل مورينهو عن تشيلسي يعتبر خسارة مالية كبيرة للبلوز حيث قدرت خسائر تشيلسى بما يتراوح بين 50-60 مليون يورو، شاملاً ذلك مبيعات التذاكر والأنشطة التسويقية هذا بجانب التعويض الذى قام النادى اللندنى بدفعه مقابل فسخ التعاقد معه وهو مبلغ 50 مليون يورو لتكون أعلى قيمة فسخ عقد في تاريخ رياضة كرة القدم, لكن هناك شيء قد لا يجعل خسارة هذا المبلغ في الموسم المقبل كارثياً، ألا وهو حقوق البث التلفزيوني لبطولة الدوري الإنجليزي التي تم بيعها مقابل 7 مليار يورو ابتداء من الموسم المقبل.

نادى مانشستر يونايتد لم يكن الوحيد الذى تقدم بعرض للحصول على خدمات مورينهو فقد قام أحد المساهمين في نادي موناكو الفرنسي بالاجتماع مع مالك تشيلسي الإنجليزي، الملياردير الروسي رومان إبراهيموفيتش الذي رفض عرضا بقيمة 50 مليون يورو نظير رحيل المدير الفنى البرتغالى للعاصمة الفرنسية قبل ان يقوم رئيس النادى اللندنى بطلب 100 مليون يورو لفك ارتباط تشيلسي مع مورينهو وهذا الرقم يبدو مبالغا فيه، حيث ان ادارة موناكو لا تدفع مثل هذا المبلغ.

رحيل مورينهو الى مانشستر سيفتح باب جديد من ابواب الارباح للنادى الانجليزى وهذا ما تدرسه الاداره خاصه وان البرتغالي جوزيه مورينهو قد تصدر قائمة أعلى المدربين دخلاً في عالم كرة القدم، حيث جاء مورينهو على رأس القائمة بدخل سنوي يبلغ 18 مليون يورو يجنيها سنويا، بالإضافة إلى موارد دخله الأخرى القادمة من الإعلانات التجارية وبيع مقتنياته.

ومن المنتظر ان تشهد الفتره القادمه تطورا ملحوظا في حسم انتقال مورينهو لقيادة مانشستر خاصه وان اتمام الصفقة وتنتظر الاعلان عنها بعد موافقة مورينهو على نسبة الاعلانات التى ستحصل عليها ادارة الشياطين الحمر والتى تقدر بالملايين وهذا ما ينتظر عشاق الساحرة المستديرة.

*نقلاً عن الجزيرة السعودية