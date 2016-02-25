محسن العيسى: اشتاقُ إلى الأهلي كثيراً

أشار محسن العيسى، لاعب وسط نجران السعودي، إلى اشتياقه للمهاجم البرازيلي فيكتور سيموس الذي تزامل معه في النادي الأهلي، فيما بين أنه سعيد حاليا مع الفريق الجنوبي ويتمنى بقائه في الدوري الممتاز.

وكان العيسى قد لعب في صفوف الأهلي بين عامي 2012 – 2015، قادما من فريق الأنصار (درجة ثانية) الذي لعب له في جميع المراحل السنية، فيما تضائلت فرص حصوله كلاعب أساسي في فريق أهلي جدة، ما اضطره إلى الرحيل وترك النادي باحثا عن فرصة لعب هذا الموسم.



وقال صاحب الـ28 عاما في مقابلة خاصة لبرنامج "في المرمى": "لعبت في الأنصار من درجة البراعم والشباب والفريق الاول، لعبت في الانصار كثير وتربيت هناك، ولكن في الأهلي لعبت كثير بعدة مراكز وكل الاماكن التي لعبت فيها توفقت، ولكن احب العب محور". وزاد: تعرضت إلى إصابة في الرباط ولم اتوفق بعدها ربما في الأهلي ولكن دخلت في تحدى من اجل العودة".

وحول الفرق بين الأهلي ونجران: "الحقيقة تفرق لمن تلعب في الأهلي، مو مثل لمن تلعب في نجران، انا مبسوط واقضي ايام حلوة في نجران واتمنى النجاح معه". ويكمل: "اشتقت كثيرا إلى الأهلي الذي اعتبره بيتي الثاني، ايضا اشتقت إلى فيكتور سيموس وهو قريب مني وقضيت معه أيام رائعة".

