"في المرمى" يكشف عن كواليس انتخابات فيفا

تواترت أنباء عن عزم بعض الاتحادات الأفريقية منح أصواتها إلى بعض المرشحين لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم، على خلاف ما يرغب به "الكاف" في دعم الشيخ سلمان آل خليفة ومنحه كافة الأصوات السمراء ضمن عملية انتخابية تجري يوم الجمعة في زيوريخ السويسرية.

وقال محمد فضل الله، مراسل قناة "العربية" الذي يتواجد في مقر الانتخابات: "هناك استياء من جانب فريق الامير علي بعد رفض طلبه المتعلق بالغرفة الزجاجية، وحتى المرشح شامبين فاجئ الاعلاميين بمقر الكونغرس الفيفا وجدد خطابه للاتحادات القارية والوطنية في الكونغرس حتى ينال الأصوات". ويكمل قائلاً: "نحن في مقر الاتحاد الآسيوي في زيوريخ، إذ وصل اليوم السركال وايضا علي آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني".

وحول انسحاب المرشح الأردني الأمير علي بن الحسين: "لا توجد انباء عن انسحاب علي بن الحسين في الانتخابات، ولكن الغريب في الامر اننا في مقر الكاف، التقينا بمسؤول في الاتحادات الوطنية في افريقيا مثلا اتحاد رواندا، صوتهم سيذهب الى الامير علي على عكس ما قاله الكاف ان الاصوات تذهب الى الشيخ سلمان".

وزاد: "كثير من المرشحين عملوا مع بلاتر والتقوا معه وأخذوا بنصائحه على طريقة المرشح الفرنسي شامبين، ولكن الوحيد الذي لم يلتق به هو الأمير علي بن الحسين الذي كان على خلافات مع الرجل السويسري".

