جروس: السباق في الدوري بات شاقاً

أكد السويسري كريستان جروس، مدرب فريق الأهلي السعودي، أن خسارة فريقه من الهلال في نهائي كأس ولي العهد، جائت مخيبة للآمال ولكن الفريق الأخضر استعاد بريقه مجددا بعد الفوز على ناساف كارشي الأوزبكي في افتتاحية دوري أبطال آسيا يوم الأربعاء، فيما يؤمن بإمكانية تحقيق فريقه لقب الدوري وجعله بطلا هذا الموسم.

وقال جروس في مقابلة خاصة لبرنامج "في المرمى": "بدون ادنى شك نحن نتطور، ولعبنا بمستوى جيد في أول ستة أشهر ومن ثم حصلنا على راحة وجئنا بلاعبين جدد ويستغرقون الوقت حتى يتأقلمون بعض الشيء، خسارة الهلال مخيبة للآمال، ولكن استعدنا الايمان بعد الفوز على ناساف البارحة في آسيا". وأكمل : "في النادي الكل يؤمن اننا نستطيع الفوز بكافة المباريات، الدوري اصبح اصعب، والمستويات باتت متقاربة اكثر من الموسم الفائت ولكن تبقى لدينا 10 مباريات وهي مباريات شاقة، وليس فقط الهلال من ينافسنا حتى الاتحاد ولن نعرف البطل حتى النهاية".



وحول لاعبي فريقه الأجانب: "بدأ فيتفا يسير في المسار الصحيح ليكون احد الاجانب الاقوياء كما ماركينيو الذي لم يلعب في اخر ستة اشهر بايطاليا، ولدينا الروح وهذا شيء مهم، اللاعبون الاجانب يجب ان يتخلصوا من غرورهم في غرفة الملابس". وأوضح بماذا يقصد بكلمة الغرور: "الكل لديه هذا النوع من الغرور وحب الذات وبعض اللاعبين يتحلون به أكثر، كلهم يحاولون تسجيل الأهداف".

وأبدى الرجل السويسري امتعاضه حول ساعة التدريب الوحيدة التي يتدربها اللاعبون خلال اليوم: "نحن نحلل المباريات بشكل كامل، واللاعبون يستمون بالتطور، وصلنا لمرحلة بدنية جيدة جدا في المباريات وهذه الانتقادات غير مقبولة".

وختم كريستان حديثه قائلاً: "أنا أؤمن بشدة اننا نستطيع الفوز بالبطولة، نحتاج الى الفوز بشكل قوي وهذا هو هدفنا، نحن أقوياء معنويا وذهنيا".