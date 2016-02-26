جولة للنسيان

بداية ربما هي مخيّبة للآمال من حيث النتائج في دوري أبطال آسيا، فممثلو الوطن الثلاثة خسروا مبارياتهم في الجولة الأولى، وعزاؤنا أنها الجولة الأولى، وهناك خمس جولات متبقية يستطيعون من خلالها العودة من جديد، ولكن على مدربي الفرق الثلاثة مراجعة ما حدث في الجولة الأولى.

والسؤال الأهم الذي طرحه الكثيرون بعد الهزائم الثلاث: هل فرقنا دخلت المباريات بتهيئة ذهنية كافية؟ لأن ما شاهدناه من استقبال الأهداف للفرق الثلاثة في الدقائق الأولى شيء ـ فعلاً ـ محير، النصر والعين مثلاً تماسكا بعد الهدف وكان بإمكانهما العودة لولا سوء الطالع الذي لازمهما، أما فريق الجزيرة فقد انهار تماماً واستقبل هدفين في عشر دقائق على الرغم من خبرة وإمكانات الجزيرة، ولكن لا نعرف ما هي الظروف التي أحاطت بهم هناك.

وأعجبني كثيراً الحارس علي خصيف بعد المباراة عندما تحدث إلى وسائل الإعلام وقال «لا توجد أعذار»، فعلاً لا توجد أعذار وتصحيح الصورة يكون بمثل هذا التصريح الذي فيه تحمل كبير للمسؤولية.

فرقنا لا تقل عن أي فرق مشاركة في دور المجموعات، ولكن الإعداد الذهني كان سيئاً في الجولة الأولى، وأتمنى أن يكون جيداً في ما تبقى من جولات، ودعونا لا نعطي هذه البداية أكبر من حجمها، ولننتظر الجولة المقبلة لنحكم على الوضع، مع الأمنيات أن يتم تصحيح الصورة والظهور بمستوى أقوى وأفضل.

فقط أعدوهم نفسياً وذهنياً واتركوا الملعب لهم.

*نقلا عن الرؤية الاماراتية