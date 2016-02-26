كانيدا يفشل في أول اختبار نصراوي أمام الوحدة

واصل النصر ترنحه في دوري جميل السعودي للمحترفين بعد تعادله أمام الوحدة 1-1 على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض في المرحلة 18 من المسابقة في أول مباراة بقيادة مدربه العائد الإسباني كانيدا.

وسجل هدف النصر مهاجمه حسن الراهب عند الدقيقة 58 وسجل هدف التعادل للوحدة مهند الفارسي عند الدقيقة 86.

وتبادل الفريقان السيطرة في الشوط الأول الذي ظهر به الوحدة بمستوى مميز في حين مالت الخطورة للنصر.

ولاحت أولى الفرص النصراوية بعد مرور خمس دقائق حينما حصل على خطأ على قوس منطقة الجزاء تصدى لها المهاجم محمد السهلاوي وسدد الكرة في أحضان الحارس عبدالله العراف.

وسنحت فرصة خطيرة للوحدة للاعبه علي الزقعان الذي تلقى تمريرة من الكاميروني ارنيست وواجه المرمى وسدد المرة قوية تصدى لها الحارس عبدالله العنزي بصعوبة.

وقبل نهاية الشوط الأول أهدر مهاجم النصر حسن الراهب هدفاً محققاً حينما تلقى تمريرة من زميله محمد السهلاوي وواجه المرمى وحاول مراوغة الحارس عبدالله العراف الا ان الأخير تصدى لها.

وفي الشوط الثاني تحسن مستوى النصر وتمكن مهاجمه حسن الراهب باسجيل هدف السبق عند الدقيقة 58 بعدما تلقى تمريرة متقنة من زميله محمد السهلاوي ايواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وواصل النصر محاولاته وسنحت له فرصة خطيرة حينما انفرد مهاجمه محمد السهلاوي الذي واجه المرمى ومرر الكرة لنايف هزازي الذي سددها خارج المرمى.

وكاد مهاجم الوحدة علي الزقعان يسجل هدف التعادل بعدما تلقى تمريرة من البرازيلي ليما ليواجه المرمى ويسدد الكرة لتجد الحارس عبدالله العنزي الذي تصدى بها بصعوبة.

وعند الدقيقة 86 نجح الوحدة بتسجيل هدف التعادل عن طريق مهاجمه مهند الفارسي الذي حول عرضية زميله صقر عطيف برأسه في شباك الحارس عبدالله العنزي.

وحاول النصر تسجيل الهدف الثاني في الدقائق الأخيرة الا أن صلابة دفاع الوحدة وتألق حارسه كانت لها اليد الطولى في ابقاء النتيجة 1-1.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر الى 24 نقطة في المركز السابع، وارتفع رصيد الوحدة الى 14 نقطة في المركز العاشر.