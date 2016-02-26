"في المرمى" يستعرض حظوظ مرشحي فيفا

ينتظر العالم مساء الجمعة معرفة الفائز برئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم، حينما تجرى اليوم العملية الانتخابية في مقر فيفا بمدينة زيوريخ السويسرية ضمن حضور 207 اتحاد لعبة محلي من مختلف القارات.

ويستعرض برنامج "في المرمى" كيفية اختيار الرئيس الجديد، ومن سيفوز به، وهل سيكون العالم أمام أول عربي يرأس فيفا، بجانب الترشيحات الذي يتوقع أن تذهب إلى المرشحين الخمسة.

ويتصدر المشهد كل من الفرنسي شامبين والبحريني سلمان آل خليفة والأردني علي بن الحسين والأفريقي طوكيو والسويسري جياني، كل ذلك وأكثر عبر التقرير التالي مع الزميلين مرتضى العلوي وديما السائح.

