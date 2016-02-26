مارادونا: فرصة كبيرة بحوزة سلمان وعلي

أشار الأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا، إلى فرصة كبيرة يمتلكها الشيخ البحريني سلمان آل خليفة بجانب الأمير الأردني علي بن الحسين ضمن انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقال مارادونا: "اعتقد ان الفرصة كبيرة امام الشيخ سلمان والامير علي في الانتخابات فيما اعتبر بان السويسري جياني خائن وانا ارغب ان ارى رئيسا لفيفا لا يسعى لنيل الملايين في منصبه الجديد من عقود الرعاية التجارية".

ويضيف: "ارى ان لجنة القيم في فيفا كان عليها سجن من تورط في فساد بالاتحاد الدولي".

وحول ملاحقة المتورطين ضمن خطوة اتخذتها السلطات القضائية الأميريكة للحاق بالعديد من الأشخاص المتورطين داخل مؤسسة فيفا الكروية: "لأول مرة في حياتي اؤيد ما تقوم به امريكا وهو ملاحقة المتورطين في قضايا فيفا".

