مارادونا يطالب بوضع بلاتر وبلاتيني في السجن

قال دييجو مارادونا القائد السابق لمنتخب الأرجنتين إن سيب بلاتر الذي ترأس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لسنوات طويلة وميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة، يجب أن يعاقبا بالسجن مدى الحياة بدلا من إيقافهما لست سنوات بسبب انتهاكات لميثاق الأخلاق الخاص بالمؤسسة.

وعوقب بلاتر وبلاتيني بالإيقاف لثمانية أعوام قبل أن يتم تخفيض العقوبة لست سنوات هذا الأسبوع، بسبب مدفوعات بقيمة مليوني فرنك سويسري (2.03 مليون دولار) ذهبت للمسؤول الفرنسي في 2011 من الفيفا بموافقة بلاتر بسبب عمل قام به في وقت سابق. ونفى الاثنان ارتكاب أي مخالفات.

وقال مارادونا (55 عاما) لتلفزيون رويترز "يبدو أن لجنة القيم بالفيفا أخطأت."

وأضاف "وجود كل هذه الأدلة ضد تلك المجموعة من الاشخاص واكتشاف ما سرقوه على مدار سنوات طويلة، يؤكد على ضرورة معاقبتهم بالسجن مدى الحياة."

ويعيش الفيفا أسوأ أزمة في تاريخه الممتد على مدار 112 عاما بعد توجيه اتهامات بالفساد للعديد من المسؤولين السابقين بالمؤسسة.

ويرى مارادونا الذي خاض 91 مباراة دولية مع الأرجنتين وفاز بكأس العالم 1986 أن خليفة بلاتر لا يجب أن يحركه المال.

وتابع "أود أن أرى رئيسا للفيفا ليس منشغلا بأن يصبح ثريا بفضل كرة القدم أو الرعاة أو كأس العالم، لأن هذه وسائل لجني الكثير من الأموال.

وأضاف "هذا هو الشخص الذي أريده أن يدير الفيفا وسيحظى بدعمي." التصويت، لكن الوقائع كانت أقوى منه هذه المرة.