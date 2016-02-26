الإنكليزي بوز: الغدر عنوان انتخابات فيفا دائماً

وصف ميهر بوز، الصحفي والمؤلف الرياضي المعروف، بأن انتخابات الاتحاد الدولي لكرة القدم، الأكثر غدرا حول العالم، فيما أشار إلى إمكانية فوز الشيخ سلمان آل خليفة بكرسي الرئاسة يوم الجمعة حينما تجرى الانتخابات.

وقال الإنكليزي ميهر بوز في مقابلة خاصة لبرنامج في المرمى: "هذه الانتخابات في غاية الاهمية بسبب عمليات الفساد التي حصلت سابقا، وبعد التحقيقات والقبض على الفاسدين، شعرت فيفا بالحاجة الى تأسيس نفسها مجددا، الرئيس المقبل يجب ان يثبت للعالم ان كرة القدم فيفا تستطيع تولي زمام الامور حول العالم".

وحول المرشحان العربيان، الأمير علي بن الحسين، والشيخ سلمان آل خليفة: "يجب ان نقول انه بشكل عام، الشيخ سلمان ينظر اليه انه لا زال جزء من المؤسسة السابقة والكثير من يرشحونه ليوم الغد، هو لا يعتبر شريرا كاملا، ما تمر به فيفا حاليا مرحلة تغير وهناك احساس ان القائمين لا يوجد به من هو حر بالكامل، الاربعة القائمين اشتركوا في الفيفا بالعقدين الماضيين وهم يرغبون في الاصلاح طبعا".

وحول العملية الانتخابية، قال: "انتخابات فيفا الأكثر غدرا في العالم، توعد بكثير من الأصوات وتذهب الى التصويت فلا تجد شيء، بدون ضماناتان ولكن احساسي الشخصي ان الشيخ سلمان سيصبح الرئيس المقبل، ولا اعتقد ان يفوز احد من الجولة الاولى".

