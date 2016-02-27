أتليتكو يقهر ريال مدريد بين مشجعيه

واصل أتلتيكو مدريد إحكام عقدته على جاره اللدود ريال مدريد في السنوات الأخيرة بعدما حسم ديربي العاصمة الأسبانية لصالحه بفوزه 1 / صفر على الفريق الملكي في المرحلة السادسة والعشرين لبطولة الدوري الأسباني لكرة القدم اليوم السبت على ملعب سانتياجو برنابيو معقل الفريق الملكي.

واستعاد أتلتيكو بتلك النتيجة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية بتعادله سلبيا مع فياريال، ليعزز موقعه في المركز الثاني بعدما رفع رصيده إلى 58 نقطة بفارق خمس نقاط خلف برشلونة (المتصدر) الذي يستضيف أشبيلية غدا الأحد في المرحلة ذاتها.

في المقابل، تجمد رصيد ريال مدريد، الذي تلقى خسارته الرابعة في المسابقة هذا الموسم، عند 54 نقطة في المركز الثالث، ليبتعد خطوة جديدة عن سباق المنافسة على اللقب الغائب عنه منذ موسم 2011 - .2012

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي، قبل أن يتقمص النجم الفرنسي أنتوان جريزمان دور البطولة في المباراة بتسجيله هدف أتلتيكو الوحيد في الدقيقة 53، ليقود فريقه لتحقيق انتصاره الرابع خلال لقاءاته الستة الأخيرة مع الريال ببطولة الدوري.

وألحق أتلتيكو الخسارة الأولى للريال تحت قيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، الذي تولى قيادة الفريق الأبيض مطلع الشهر الماضي خلفا للمدرب المقال رافاييل بينيتيز.

ويعد هذا هو الفوز الرابع والخمسين لأتلتيكو خلال مواجهاته المباشرة مع الريال في مختلف المسابقات، مقابل 107 خسارة، و51 تعادلا.

وواصل الريال بتلك النتيجة عجزه عن تحقيق أي انتصار على أتلتيكو في بطولة الدوري منذ 27 نيسان/أبريل عام 2013 عندما فاز 2 / 1 بملعب فيسنتي كالديرون (معقل أتلتيكو).

بدأت المباراة بهجوم متبادل من كلا الفريقين، وشهدت الدقيقة الثانية التسديدة الأولى في المباراة عن طريق كريستيانو رونالدو الذي صوب من خارج المنطقة ولكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن.

ورد أتلتيكو بتسديدة من خارج المنطقة عن طريق أوجوستو فيرنانديز في الدقيقة العاشرة ولكنها ابتعدت عن القائم الأيسر.

وكاد رافاييل فاران أن يفتتح التسجيل للريال في الدقيقة 18 بعدما تابع ركلة حرة من الناحية اليسرى نفذها توني كروس الذي مرر كرة عرضية، ليسددها المدافع الفرنسي برأسه ولكنها مرت بجوار القائم الأيسر.

هدأ إيقاع المباراة نسبيا، حيث انحصر اللعب في منتصف الملعب، قبل أن تحتسب ركلة حرة للريال في الدقيقة 29 نفذها رونالدو الذي أطلق قذيفة مدوية أبعدها يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو بصعوبة، قبل أن تصل الكرة إلى خاميس رودريجيز الذي مررها إلى كريم بنزيمه ليسدد من على حدود المنطقة ولكن الكرة ذهبت إلى خارج الملعب.

أسرع أتلتيكو من وتيرة أدائه قبل نهاية الشوط الأول، وأنقذ كيلور نافاس حارس مرمى الريال فريقه من تلقي هدفا في الدقيقة 41 بعدما تصدى ببراعة لتسديدة من خارج المنطقة عن طريق أنتوان جريزمان، مبعدا الكرة إلى ركلة ركنية لم تسفر عن شيء.

وواصل نافاس تألقه بعدما تصدى لتسديدة أخرى من داخل المنطقة عن طريق كوكي في الدقيقة 42 ليحول الكرة إلى ركلة ركنية لم تستغل.

وتبادل الفريقان الاستحواذ على الكرة في الدقائق الأخيرة للشوط الأول بلا فاعلية لينتهي بالتعادل السلبي.

وأجرى الريال تبديله الأول قبل انطلاق الشوط الثاني بنزول بورخا مايورال بدلا من بنزيمه.

بدأ الريال الشوط الثاني بقوة وأهدر رونالدو فرصة مؤكدة في الدقيقة 47 بعدما تلقى تمريرة من الناحية اليمنى عن طريق لوكا مودريتش، ليهيأ الكرة لنفسه قبل أن يسددها بقدمه اليمنى من داخل المنطقة ولكنها ابتعدت عن القائم الأيمن بقليل.

سرعان ما نظم أتلتيكو صفوفه وبدأ مبادلة الريال الهجمات، لتشهد الدقيقة 53 الهدف الأول للضيوف عن طريق أنتوان جريزمان.

وقاد جريزمان هجمة مرتدة لأتلتيكو بعدما انطلق بالكرة من منتصف الملعب، قبل أن يمررها إلى فيليبي لويس في الناحية اليسرى، ليعيد الكرة مجددا للاعب الفرنسي الذي سددها مباشرة بقدمه اليسرى من داخل المنطقة، في حراسة مدافعي الريال، على يمين نافاس الذي حاول إبعادها دون جدوى لتسكن شباكه.

ودفع الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الريال بتبديله الثاني في الدقيقة 57 بنزول لوكاس فازكيز بدلا من خاميس رودريجيز.

ولم يؤت تبديل زيدان بثماره على الريال، حيث واصل أتلتيكو إحكام قبضته على المباراة، وأهدر ساول نيجويز فرصة مؤكدة لتعزيز النتيجة في الدقيقة 67، بعدما تلقى جريزمان تمريرة أمامية داخل المنطقة، ليمرر الكرة برأسه إلى نيجويز، المنطلق من الخلف، لينفرد بالمرمى ولكنه سدد الكرة برعونة في يد نافاس، لتصل الكرة في الناحية اليمنى إلى خوان فران الذي مرر كرة عرضية ولكن أبعدها الدفاع في الوقت المناسب.

ورد الريال بهجمة سريعة في الدقيقة 68، حيث مرر داني كارفاخال كرة عرضية متقنة من الناحية اليمنى، إلى رونالدو الذي سدد ضربة رأس قوية ولكنها ذهبت في منتصف المرمى ليمسكها أوبلاك بثبات.

حاول زيدان بعث المزيد من النشاط والحيوية في هجوم الريال، فدفع بخيسيه رودريجيز بدلا من إيسكو.

بمرور الوقت، شدد الريال من هجماته، وأضاع مايورال فرصة أكيدة في الدقيقة 71 بعدما تسلم الكرة داخل المنطقة ليسددها مباشرة بقدمه اليسرى ولكن أبعدها أوبلاك المتألق.

وطالب لاعبو الريال بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 75 عقب سقوط دانييلو داخل المنطقة إثر كرة مشتركة مع جابرييل أريناس ولكن حكم المباراة كارلوس جوميز أشار باستمرار اللعب.

وأجرى الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو تبديله الأول في الدقيقة 77 بنزول ماتياس كرانيفيتر بدلا من أوجوستو فيرنانديز، قبل أن يدفع بأنخيل كوريا بدلا من فيرناندو توريس في الدقيقة .81

واصل الريال تكثيف هجماته خلال الوقت المتبقي للمباراة، وكاد رونالدو أن يدرك التعادل في الدقيقة 84، بعدما سدد ضربة رأس من متابعة لتمريرة عرضية من الناحية اليمنى عن طريق كارفخال ولكن الكرة ذهبت في أحضان أوبلاك، قبل أن يسدد دانييلو تصويبة أخرى في الدقيقة 88 مرت بجوار القائم الأيسر.

ولم يشهد الوقت المحتسب بدلا من الضائع والذي قدر بثلاث دقائق أي جديد، ليطلق حكم المباراة صافرة النهاية معلنا فوز أتلتيكو بهدف نظيف.