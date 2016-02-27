أحلام اليقظة

لماذا فشل ممثلونا الثلاثة في ظهورهم الأول في دوري الأبطال الآسيوي؟ ولماذا تساقط أبطالنا الواحد تلو الآخر بتلك الصورة الدرامية والمحزنة؟ وهل ما حدث يمثل انعكاساً حقيقياً للمستوى العام لفرقنا؟ وهل ما حصل يمقل انعكاساً لمخرجات دورينا، وهل دورينا متواضع لدرجة أن فرقنا لم تعد قادرة على مواجهة الخصوم أو الصمود أمامهم؟ وإذا افترضنا صحة تلك الفرضيات، كيف إذن استطاع الأهلي أن يصل للمباراة النهائية في النسخة الماضية؟

العميد النصراوي خسر بهدفين ولحقه الجزيرة بخسارة مضاعفة بالأربعة وأكمل العين المثلث الإماراتي بخسارة غير متوقعة على أرضه وبين جماهيره، وهي الثانية له على التوالي في غضون أيام قليلة، فهل يعود السبب في ذلك إلى انشغال ممثلينا بالمسابقات المحلية التي بلغت ذروتها؟ وهل دخول منافسات دور الـ 16 لكأس رئيس الدولة على الخط، كان سبباً في تشتيت تركيز اللاعبين؟ إذا كان ذلك هو السبب الحقيقي فمعنى ذلك أننا في زمن الاحتراف تقدمنا خطوات ولكن ليس للأمام بل للخلف، وهل بعد كل ما حدث لممثلينا الثلاثة في الجولة الأولى لدوري الأبطال .. هل من عودة؟ .. نتمنى ذلك.

كلمة أخيرة

ما دام تفكير إدارات أنديتنا منغلق على المنافسة المحلية، فسيبقى موضوع الفوز بالكأس القارية مجرد حلم أقرب لأحلام اليقظة.

*نقلا عن الرؤية الاماراتية