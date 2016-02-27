صاروخ اتحادي يعيد الدوري إلى البداية

أشعل الاتحاد المنافسة على لقب دوري جميل السعودي للمحترفين بعدما نجح بحسم الكلاسيكو بفوزه على مضيفه الهلال 1-صفر على ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض في ختام المرحلة 18 من المسابقة.



وسجل هدف الاتحاد الوحيد مدافعه الشاب زياد الصحفي عند الدقيقة 6 عبر كرة صاروخية من منتصف الملعب الأزرق.



ونجح الاتحاد بتقليص الفارق بينه وبين المتصدر الهلال الى نقطة إذ يحتل المركز الثالث برصيد 39 نقطة بفارق المواجهات بينه وبين الوصيف الاهلي الذي تلقى اول خسارة اليوم من نجران بعد مرور 51 مباراة بدون خسارة.



بدأ الاتحاد الشوط الأول باندفاع نحو مرمى الهلال ونجح مدافعه الشاب زياد الصحفي بتسجيل هدف السبق بعد مرور 6 دقائق حينما سدد كرة قوية من مسافة بعيدة استقرت في الزاوية اليمنى للحارس خالد شراحيلي.



الهدف المبكر اربك الهلاليين وفتح شهية الاتحاديين الذين حاولوا تسجيل هدف ثان واستغلال حالة عدم الاتزان التي مر بها أصحاب الأرض.



وكاد الهلاليون مغالطة الضيوف بهجمة مرتدة حينما مرر البرازيلي كارلوس ادواردو كرة متقنة للمهاجم ناصر الشمراني الذي واجه المرمى وسدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.



ورد الاتحاد سريعا على هجمة الهلال حينما اخترق ظهيره الأيسر ماجد الخيبري الذي انطلق في كرة من الجهة اليسرى ولعبها عرضية لتجد الفنزويلي ريفاس الذي حولها برأسه نحو مرمى الهلال الا أن الحارس خالد شراحيلي أبعدها بصعوبة.



وتلقى اليوناني ضربة قوية حينما اضطر لإجراء أول تبديلاته بعد مرور 27 دقيقة بدخول المهاجم البرازيلي ايلتون ألميدا بديلا للمصاب عبدالله عطيف.



ونشط الهلال بعد مرور نصف ساعة ونجح بفرض سيطرته في حين اعتمد الاتحاد على الهجمات المرتدة لاستغلال سرعة لاعبيه عبدالرحمن الغامدي وعبدالفتاح عسيري وفهد المولد.



وسنحت للهلال فرصة خطيرة للاعبه البرازيلي ادواردو حينما ارتقى لعرضية زميله عبدالله الزوري ووضع الكرة برأسه الا انها استقرت في أحضان الحارس عساف القرني.



وواصل الهلال هجومه وكاد مهاجمه البرازيلي ايلتون الميدا ان يسجل هدف التعادل حينما حول عرضية زميله ياسر الشهراني برأسه لتجد الحارس عساف القرني الذي أبعدها بصعوبة.



وفي الشوط الثاني واصل الهلال هجومه في حين استمر الاتحاد باعتماده على الهجمات المرتدة التي أحرجت الدفاع الهلالي كثيرا.



وسنحت فرصة ثمينة للاتحاد لمهاجمه الفنزويلي ريفاس الذي سدد كرة قوية داخل منطقة الجزاء الا أنها غالطت الشباك الزرقاء.



وتواصلت الخطورة الاتحادية خاصة وأن اندفاع الهلال أوجدت المساحات وكاد فهد المولد أن يعزز تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثاني حينما تلقى تمريرة من الفنزويلي ريفاس ليواجه المرمى ويسدد الكرة ضعيفة في أحضان الحارس خالد شراحيلي.



وأنقذ حارس الهلال خالد شراحيلي فريقه من فرصة تسجيل محققة حينما تصدى لانفرادة لاعب الاتحاد عبد الفتاح عسيري بصعوبة.



وعند الدقيقة 66 أجرى اليوناني دونيس تغييره الثاني حينما زج باللاعب عبدالعزيز الدوسري بديلا لمحمد الشلهوب.



وكاد الدوسري أن يحمل الفرح للهلالين بعد دخوله بدقيقة حينما سدد كرة ذكية كادت ان تغالط الحارس عساف القرني الذي تصدى لها بصعوبة لتجد المدافع عوض خريض الذي ابعدها من على خط المرمى.



وواصل الهلال هجومه وسنحت للاعبه عبدالله الزوري فرصة ثمينة حينما تلقى تمريرة من البرازيليايلتون وواجه المرمى وسدد الكرة قوية وجدت الحارس عساف القرني الذي تصدى لها بصعوبة.



حاول الروماني بيتوركا مدرب الاتحاد تأمين خط دفاعه حينما أشرك المدافع ياسين حمزة بديلا للاعب خط الوسط عبدالفتاح عسيري.



وأهدر مهاجم الاتحاد فهد المولد فرصة محققة حينما تلقى تمريرة من زميله عبدالرحمن الغامدي ليواجه المرمى ويسدد الكرة ذهبت بعيدا عن شباك الحارس خالد شراحيلي.



وفي الدقائق الأخيرة حاول الهلال تكثيف هجماته بعدما اندفع نحو مرمى الاتحاد الذين تفوق مدافعيه وحارسه في وجه الهجمات الزرقاء.



وفي الوقت بدل الضائع أهدر الفنزويلي ريفاس فرصة حسم النتيجة حينما تلقى تمريرة من زميله احمد الناظري أمام المرمى ليسدد المرة قوية ذهبت خارج الخشبات الثلاث ليطلق بعدها الحكم المجري فيكتور كاساي صافرته معلنا نهاية المباراة بفوز الاتحاد.