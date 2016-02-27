كانيدا وكانافارو.. الحال من بعضه

لايوجد اختلاف في ظروف حضور المدرب الإيطالي فابيو كانافارو وخلفه الإسباني راؤول كانيدا لتدريب النصر، ولاثمة فرق كبير في قدرات الرجلين التدريبية، بل لا يظهر تباين حتى على مستوى العمل النفسي والقرب من اللاعبين، إذ يملك كلا الرجلين تجربة كافية لفهم ومعرفة الجوانب النفسية في اللاعب العربي والسعودي تحديداً، لكن ما الممكن للإسباني أن يفعل أكثر مما قدم سلفه في الظروف النصراوية الراهنة؟

كان بإمكان النصراويين الاستعانة بمدرب وطني مثل صالح المطلق أو يوسف خميس أو علي كميخ لإخراج الفريق من أزمته النفسية التي نتجت عن سوء الاعداد والمشكلة المالية، التي انعكست على عطاء اللاعبين داخل الميدان، إذ لا أحد يشكك بتسلح النصر بعناصر محلية جيدة وقادرة على الذهاب بعيداً في المنافسات المحلية على الأقل، ومن شاهد عطاء اللاعبين في لقاءي نجران وبونيودكور الأوزبكي يلحظ غياب الرغبة الحقيقية بالفوز، إذ ظهر "فارس نجد" تائهاً ومفككاً على الصعيدين الجماعي والفردي.

أغرب من ذلك هي الأنباء التي تسربت بخصوص رغبة اللاعبين بعودة المدرب الإسباني وهي أنباء تناقض مبررات النصراويين عند إقالة كانيدا قبل نهاية الدور الأول في النسخة الماضية من الدوري، إذ لم يكن الفريق مقنعاً حتى وهو يتصدر الترتيب في سبيله للحفاظ على لقبه، ليكون التساؤل عن إعادته في هذه الفترة الحرجة منطقياً.

كل النصراويين فضلاً عن المتابعين الذين لاينتمون لحامل لقب الدوري يدركون أن المعضلة تتمثل بالأزمة المالية الطاحنة التي يمر بها النادي العريق، وعدم صرف مرتبات الفريق لفترة طويلة ما تسبب بحرمان النصر من التسجيل في سوق الانتقالات الشتوية الماضية، وبالتالي العودة للدفاتر القديمة المتمثلة بالبرازيلي ماركينيوس والمدرب كانيدا، عدا عن عدم التخلي عن المدافع البحريني محمد حسين الذي كان قرار تجديد عقده صادماً للجماهير، وأحد علامات العجز المالي.

الأخبار تتوالي من داخل النادي "الأصفر" عن سعي الإدارة لتأمين بعض مرتبات اللاعبين المتراكمة في محاولة لتقليص المطالبات المتراكمة للاعبين على الإدارة، لكن الأمر أكبر من مجرد صرف مرتبات، إذ يطالب اللاعبون بمقدمات عقودهم عن الموسم الحالي، ويواجه النادي العديد من القضايا والمطالبات العالقة محلياً وخارجياً، فضلاً عن عدم صرف بعض المكافآت التي وعدت بها الإدارة ومرتبات العاملين.

لم يتبق أمام النصر من استحقاقات الموسم إلا كأس خادم الحرمين الشريفين أبطال آسيا، وهاتان مهمتان صعبتان للغاية في الظروف العادية ناهيك عن محاولة تحسين الحضور النصراوي في "دوري عبداللطيف جميل"، وفي ظل الأزمة الراهنة، تبدو الادارة النصراوية مطالبة بالعمل على الإيفاء بمستحقات اللاعبين وإنهاء جميع الالتزامات حتى يتسنى لها وللمدرب العمل بأريحية ومحاسبة المقصرين عند انخفاض عطاءاتهم، وهي برأيي أصعب المهام التي تواجه مسيري النادي.

ولأن المدرج "الأصفر" لم يكن راضياً عن إعادة المدرب الإسباني ويراهن على عدم نجاحه، فهو سيراقب المشهد عن كثب وسيكون موقف الرئيس النصراوي صعباً للغاية أمام الجماهير التي مرت علاقتها به بشد وجذب طيلة الاعوام السبع التي جلس خلالها في غرفة التحكم بالقرار، مايعني أن العلاقة بين الطرفين ستكون على المحك.

*نقلا عن الرياض السعودية