ليستر يعزز صدارته بفوز صعب على نوريتش

عزز فريق ليستر سيتي موقعه في صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم إثر تغلبه بصعوبة على ضيفه نوريتش سيتي 1 / صفر اليوم السبت في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز ويستهام على سندرلاند 1 / صفر وستوك سيتي على أستون فيلا 2 / 1 وتشيلسي على مضيفه ساوثهامبتون 2 / 1 وتعادل واتفورد مع بورنموث سلبيا.

ورفع ليستر سيتي رصيده إلى 56 نقطة ليبتعد بالصدارة بفارق خمس نقاط عن ملاحقيه المباشرين توتنهام وأرسنال اللذين ستكون أمامها الفرصة لتقليص الفارق لثلاث نقاط إذا فازا في مباراتيهما غدا أمام سوانسي ومانشستر يونايتد على الترتيب.

في المقابل توقف رصيد نوريتش سيتي عند 24 نقطة في المركز السابع عشر بفارق الأهداف عن نيوكاسل يونايتد صاحب المركز السادس عشر وهو أول المراكز المهددة بالهبوط.

ويدين ليستر سيتي بهذا الفوز للأسباني خوسي ليوناردو اولوا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة .89

ويعد هذا الفوز هو السادس عشر لليستر سيتي هذا الموسم مقابل الخسارة في ثلاث مباريات فقط والتعادل في ثمان.

بينما تعد هذه الخسارة هي الخامسة عشر لنوريتش سيتي هذا الموسم مقابل الفوز في ست مباريات والتعادل في مثلها.

وحول تشيلسي تأخره بهدف إلى فوز 2 / 1 على ساوثهامبتون.

وتقدم ساوثهامبتون بهدف سجله شين لونج في الدقيقة 43 وتعادل تشيلسي عن طريق سيسك فابريجاس في الدقيقة 75 قبل ان يضيف برانسلاف ايفانوفيتش الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة .89

ورفع تشيلسي رصيده إلى 36 نقطة في المركز الحادي عشر بينما توقف رصيد ساوثهامبتون عند 40 نقطة في المركز السابع.

وفاز ستوك سيتي على أستون فيلا 2 / .1

وسجل هدفي ستوك سيتي ماركو ارناوتوفيتش الاول من ضربة جزاء في الدقيقة 51 والثاني في الدقيقة 56 فيما سجل هدف أستون فيلا لياندرو باكونا في الدقيقة .79

ورفع ستوك سيتي رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثامن بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند 16 نقطة في المركز العشرين الأخير ليقترب بقوة نحو الهبوط.

وانتزع فريق ويستهام فوزا صعبا من ضيفه سندرلاند 1 / صفر

ويدين ويستهام بهذا الفوز للاعبه ميشيل انطونيو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة .30

ورفع ويستهام رصيده إلى 43 نقطة في المركز الخامس مؤقتا فيما تجمد رصيد سندرلاند عند 23 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

يذكر أن هذا هو الفوز الأول لويستهام في آخر ثلاث مباريات بالمسابقة والحادي عشر له هذا الموسم علما بانه تعادل في عشرة مباريات وخسر في ست مباريات هذا الموسم.

بينما تعد هذه هي الخسارة الاولى لسندرلاند في آخر ثلاث مباريات له والسادسة عشرة له هذا الموسم.

وكان سندرلاند قد حقق ستة انتصارات وخمسة تعادلات.

وفشل فريقا واتفورد وبورنموث في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما ليتعادلا سلبيا.

ورفع واتفورد رصيده إلى 37 نقطة في المركز العاشر كما رفع بورنموث رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس عشر.

