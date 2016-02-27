هكذا حطم فان غال اليونايتد بفلسفته

عدد كبير من لاعبي مانشستر يونايتد منزعجون بسبب أسلوب فان غال التدريبي، تكتيكات المدرب لا تناسبهم وبعضها غريب بعض الشيء، إحدى تعليماته لهم تقول: "لا تصوبوا مباشرة من اللمسة الأولى"، هذا ما جعل اللاعبين يتأكدون من أن فلسفة المدرب الهولندي لا تجدي نفعا، نحن نتفهم أن منصب الهولندي في خطر، لكن من المحتمل أن يخوض مباراة ميتيلاند على "أولد ترافورد"، حيث أن إد وود وارد لا يزال متمسكا بالمدرب رغم درايته بضجر اللاعبين داخل غرف الملابس، أحد اللاعبين أخبرنا أن فان غال طالبهم بعدم التسديد مباشرة، بل يجب ترويض الكرة أولا ورؤية ما إذا كان الوضع سانحا للتسديد، فلسفة المدرب الهولندي تريد من اللاعبين الاحتفاظ بالكرة لإرباك المنافس، وعلى الأظهرة يطالبهم بإرسال كرات عالية داخل منطقة المنافس، فان غال يعتقد أن خيارات التسجيل تزداد كلما امتلك اللاعبون الكرة، وبسبب كل هذا التفكير أصبح لاعبو اليونايتد يتخوفون من المنافسين، وأيضا من الهولندي الذي يدون الملاحظات عن كل لاعب يخالف تعليماته، فما الذي ينتظره إد وود وارد لأجل التغيير ومنح الحرية أكثر للاعبين فوق الميدان، لأن فان غال يدمر الفريق بهذه السياسة السيئة ولم يتعلم من أخطائه رغم مرور وقت طويل جدا عن تواجده في "أولد ترافورد".

*نقلا عن الهداف الجزائرية