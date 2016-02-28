إنفانتينو فاز بنزاهة وشفافية

باتت النزاهة والشفافية صنوا نجاح كل عمل في زمن الانفتاح الجبري على الجميع، وهذا ما كان يطالب به المتسابقون على رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم، وصادق عليه من هم في قلب الحدث في زيوريخ والمتابعون عبر مختلف وسائل التواصل والقنوات الفضائية.

والانتخابات لعبة تبادل مصالح رياضية وسياسية وتجارية وشراء أصوات وتحالفات.

ومن خلال تنافس خمسة مرشحين في قاعة الانتخابات بمن فيهم من حظوظهم معدومة، سادت المثالية جولتي الانتخابات وحسمها بصعوبة إنفانتينو في الجولة الثانية بـ 115 صوتاً أمام الشيخ سلمان آل خليفة بـ 88 صوتاً بعد اتضاح المتحالفين من المتسابقين، بتفوق أوروبي احترافي لكسب أكثر عدد من أصوات البعيدين جداً عن الأمتار الأخيرة: الأمير علي بن الحسين 27 صوتاً تقلصت إلى أربعة، والفرنسي جيروم سبعة تقلصت إلى صفر، بينما الأفريقي طوكيو صفر من أول جولة.

والأكيد أن المصالح وقوة الأوروبيين عاملان مهمان في الحسم لإنفانتينو المتزوج من اللبنانية لينا الأشقر التي سبق وعملت سكرتيرة للاتحاد اللبناني، وهو على قدر كبير من الكفاءة بسيرة ذاتية، في الإدارة الرياضية والقانون والتجارة موثقاً نجاحاته بمنصب أمين عام الاتحاد الأوروبي.

نأمل النجاح لإنفانتينو لرياضة جميلة ونزيهة، في نقلة جديدة ومختلفة بعد هيمنة الديكتاتور الديناصوري بلاتر الذي غادر بقضية فساد مدوية.

كلنا أمل أن نصلح حالنا كعرب، وهذا ما سآتي إليه لاحقاً.

*نقلا عن الرؤية الاماراتية