الخراشي: دونيس وغروس يتخبطان.. والشباب سيحدد البطل

يرى محمد الخراشي، مدرب الأخضر السعودي السابق، أن تخبطات السويسري غروس واليوناني دونيس أضاعت بفريقيهما الأهلي والهلال خلال المواجهات الأخيرة التي أشرفا عليها، في الوقت الذي انكشفا فيه لدى خصومهما خلال القسم الثاني من مسابقة الدوري، مشيرا إلى أن الشباب ربما يلعب دورا هاما في تحديد هوية البطل خلال النسخة الحالية من الدوري السعودي.

وقال الخراشي في حديثه لـ"العربية.نت": "إذا ما أرادت فرق الهلال والأهلي والاتحاد تحقيق لقب الدوري فعليها دفع المهر غاليا، وذلك بالفوز في جميع المواجهات المتبقية وعدم التفريط في إحداها حتى لو على سبيل التعادل". وأضاف: "الكرة الآن في مرمى الثلاثي لتحقيق اللقب، كذلك التعاون هو الآخر القادم من الخلف يمكنه الظفر باللقب في حال تعثر منافسيه ومواصلته ذات المستويات التي ظهر عليها منذ انطلاقة الموسم، وهذا أمر غير مستغرب في عالم كرة القدم".

وزاد مدرب الأخضر السعودي السابق: "الشباب تحسن كثيرا خلال مواجهاته الأخيرة بقيادة فتحي الجبال، ربما يساهم ذلك وبشكل كبير في تحديد هوية بطل الدوري خلال الموسم الحالي".

وعن الضغوطات التي سيتلقاها اللاعبون خلال مشاركاتهم في الاستحقاق الآسيوي، أضاف: "76 ساعة كافية تماما لعودة اللاعب إلى وضعه الطبيعي، وانتشال الضغوطات من عليه بعد أي خسارة كانت أو اخفاق على مستوى أدائه داخل المستطيل الأخضر".

وعن قائدي زمام الأمور الفنية لأخضر جدة وأزرق الرياض، فند حديثه: "غروس ودونيس لم يواجها خلال القسم الأول من الدوري أي اختبارات حقيقية، حال القسم الثاني الذي تطورت فيه مستويات فرق الوسط الباحثة عن تثبيت الأقدام بين الكبار، إضافة لتخبطاتهما الواضحة في اختيار التشكيل الأنسب للمباريات والثبات عليه".

وزاد: "يجب على دونيس تغيير طريقة لعبه، وعدم مجاملة بعض الأسماء على حساب أخرى تنتظر الفرصة والزج بها أمثال اللاعب فيصل درويش، إضافة لضرورة ثباته على محوري ارتكاز".

واختتم الخراشي حديثه عن قائد الدفة الفنية للفريق الجداوي بقوله: "يبدو أن هنالك فجوة كبيرة بين المدرب السويسري ولاعبوه، وهذا ما اتضح جليا من خلال تصريحات بعض اللاعبين، يجب على غروس تغيير قناعاته والثبات على تشكيل واحد، وعدم التخبط في اختيار الأسماء المشاركة في اللقاءات، كذلك الثبات على الاستقرار في خانة حراسة المرمى وهو مركز هام وحساس جدا، إذا ما أراد تحقيق الحلم الغائب عن الخزينة الخضراء".