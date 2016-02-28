الشهراني يؤكد: الهلال لم يستحق الخسارة

اعتبر ياسر الشهراني، مدافع فريق الهلال السعودي، أن فريقه لا يستحق الخروج من "الكلاسيكو" السعودي خاسرا، إثر فوز الاتحاد عليه 1-صفر على ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض ضمن دوري عبد اللطيف جميل.

وقال ياسر في تصريحات للناقل التلفزيوني عقب المباراة: "تلقيناً هدفاً مبكرا، لاحت لنا اكثر من فرصة محققة للعودة بالنتيجة، لكننا لم نستغل هذه الفرص". فيما قدم الشهراني اعتذاره لجماهير فريقه، مؤكداً لها ان "هذا حال كرة القدم".

من جانبه أرجع سالم الدوسري سبب الخسارة إلى عامل الأرهاق، وأكمل حديثه: "الظروف كانت في صالحنا تلقينا عدد من الهزائم وتعادلنا ولكن رغم ذلك لا زلنا في الصدارة، لكن القادمة ثابتة إذا خسرنا المباراة القادمة فسنكون قد ضيعنا فرصتنا في الدوري".