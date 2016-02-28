ماذا تريد السعودية من سلمان بعد خسارته؟

حتما سيعود سلمان آل خليفة إلى مكتبه الوثير بمقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور بعد خسارته لعبة انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم لصالح جياني إنفانتينو الذي سوف يحكم كرة القدم حتى عام 2020، ويعتقد كثيرون أن الشيخ البحريني خسر المعركة بسبب التضارب مع المعسكر الأردني، ولكن آخرون يرون أن قدرات السويسري الفائز مرتفعة عن بقية المرشحين بعدما عمل أميناً ومستشاراً لمراكز رياضية أوروبية واختصاصه في شؤون التجارة والقانون بجانب اتقانه 5 لغات بينها الإيطالية والفرنسية والإنكليزية والألمانية والإسبانية وربما في طريقه لتعلم اللغة العربية لاحقاً.



إن أهم ملف قد يفتحه سلمان بن إبراهيم حينما يعود إلى عمله كرئيس قاري، هو الملف الإيراني الشائك الذي ما زال أصحابه يصرون على استضافة مباريات الأندية السعودية ضمن مسابقة الأبطال في مدينتي أصفهان وتبريز؛ رغم أن الحكومة السعودية قطعت علاقتها الدبلوماسية مع الإيرانيين بعد حادثة السفارة الشهيرة. ولكن تصريح سعود المهندي لم يكن مطئمناً بالنسبة للسعوديين، فقد قال رئيس لجنة المسابقات لـ"العربية" في وقت سابق: "لم يتم حتى الآن اتخاذ قرار نهائي لنقل المباريات، من الممكن أن تعود العلاقة بين البلدين إلى سابق عهدها، سوف ننتظر حتى الخامس عشر من شهر مارس المقبل".



ولكن قبل أيام أطلق أمير عبد اللهيان، مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية، تصريحات مثيرة بثتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا"، حيث شدد فيها المسؤول على سعي بلاده استضافة المباريات وعدم التنازل عنها مطلقا، وأكمل قائلاً: "السعودية تحاول تعميم الأزمات السياسية لتشمل ساحات الرياضة، نحن نؤكد ضرورة إقامة مباريات الأندية الآسيوية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية". انتهى كلام الرجل ولم تنتهي محاولات الاتحاد الإيراني في إقناع مسؤولي الاتحاد الآسيوي بتوفير الأمن لأندية الهلال والاتحاد والنصر حينما يحلون ضيوفا في العاصمة طهران التي عجز أمنها عن حماية بعثة دبلوماسية، فكيف يستطيعون حماية فريق كرة قدم على حافلة تسير بأربع عجلات في الشارع؟



بعد 50 يوما يلعب النصر السعودي أمام ذوب آهن أصفهان الإيراني على ملعب الأخير، وحتى هذه اللحظة عبر موقع الاتحاد الآسيوي فإن المباراة من المقرر إقامتها على ملعب "زوبهان"، وهو ضمن ملاعب عديدة تفوهت جماهيرها بعبارات عنصرية ورفعت شعارات طائفية فضلا عن إلقائها قطعاً معدنية وإطلاق شماريخ نارية. وهنا أشير إلى ما أعلنه محمد النويصر نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن تسديد الإيرانيين غرامات بلغت قيمتها 250 ألف دولار أميركي وذلك بسبب مخالفات حدثت في الفترة الماضية، فيما نسبته 90% من تلك المخالفات ارتكبت أثناء لعب الأندية السعودية، ما يجعل الصُدفة ليست وليداً.





انشغل الرئيس سلمان في الفترة الماضية عن الموضوع السعودي - الإيراني، بالانتخابات الدولية وما يسبقه من تحضيرات كبيرة، ولكنه نفي الوقت ذاته كلّف المركز الدولي للأمن الرياضي -يعتبر جهة مستقلة ومعترف بها-، بإجراء مسح شامل على الملاعب الإيرانية ومدى استطاعة تلك الملاعب من استيعاب المباريات والجماهير، وقد يكون التقرير الأمني جاهزا في غضون فترة قصيرة، أما نتيجته فلا أحد يعلم ما إذا كانت سلبية أم إيجابية. ولكن السعودية أخبرت الجميع: لن نلعب في إيران مطلقاً.



ذاقت البعثات السعودية أصناف المعاناة بأكملها، واختبرت لديهم قيمة الصبر كثيراً في المطارات الإيرانية على يد المفتشين ورجال الجوازات وحتى موظفو الفنادق. أما الآن وبعد انتهاء المشهد الدولي وعودة سلمان إلى مكتبه في المنامة، فإن الوقت قد حان لتصحيح الأمور ورؤية النتائج بواسطة نقل المباريات إلى أرض محايدة كالدوحة ومسقط مثلا.. والسؤال هنا: متى يعلن المسؤول البحريني الأول عن القرار الحاسم؟



*خاص بالعربية.نت - رياضة