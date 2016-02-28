مهند عسيري: جروس سبب الخسارة.. والمدرب يبرر

أبدى مهند عسيري مهاجم فريق الأهلي السعودي، استيائه من الهزيمة التي تلقاها فريقه من نجران في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة بجدة ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من "جميل" للمحترفين، وقال في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء: "نحن كنا محتاجين الهزيمة من أول حتى نراجع حساباتنا، والهزيمة جاءت متأخرة كان يفترض أن تأتي من أول، وأيضاً لكي يغير المدرب قناعاته بأن نلعب أمام الفرق الأقل مننا بمهاجمين".

وأضاف اللاعب الغاضب حديثه قائلا:ً "الفرق كلها أصبحت تعرف تكتيك الأهلي وخطته وتعرف كل شيء عنا، أصحبت خطة الأهلي معروفة لكل الفرق المنافسة له وهذا مؤكد، وهذه الأشياء تثير الغبن لكن الحمد لله على كل حال، موقفي من المدرب أنا أريده أن يعطيني حقي فقط ولا أريد منه شيئاً آخر، نجران استحق الفوز ونحن لم نقدم شيئاً، هذه الخسارة خير لنا والله يعوضنا".

من جانبه علق مدرب الفريق كريستان جروس خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة : "الفريق افتقد التركيز والتنظيم في الخطوط الأمامية".

وأرجع الرجل السويسري عدم فاعلية هجومه إلى عدم قدرة الأطراف على تشكيل الخطورة المطلوبة، اضافة إلى أن عدد لاعبي الوسط لم يكن كافيا داخل المنطقة. وأوضح: "حتى بعد نتائج اليوم السبت، مازال الأهلي يملك حظوظه الكاملة لتحقيق لقب الدوري".