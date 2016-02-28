صاروخ أرض جو بسرعة 108 كلم من على بعد 35 ياردة أرسله زياد الصحفي في الدقيقة السادسة ليسكن في شباك شراحيلي الذي لم يملك سوى النظر إليها وهي تأخذ طريقها في الزاوية 90 ليعلن فوز الاتحاد عن جدارة واستحقاق بهدف سيبقى طويلاً في ذاكرة التاريخ كونه جاء في مرمى فريق كبير كالهلال، والواقع أن الفوز الاتحادي لم يكن وليد صدفة وإنما كان إثر عمل رائع من كل أطراف المنظومة الاتحادية، حيث كان الاتحاد الأخطر طوال المباراة وأضاع العديد من الفرص السهلة التي تفنن مهاجموه في إضاعتها، ليعلن بذلك العميد عن قدومه للمنافسة لا سيما وأن الأهلي خسر على أرضه وبين جماهيره من نجران الذي وضع حداً لسجل الأهلي الخالي من الهزائم لأكثر من خمسين مباراة، فمبروك لنجران هذا الفوز الكبير، وألف مبروك لجماهير الاتحاد التي زفت فريقها إلى المنافسة على اللقب الغالي.

*نقلا عن الرياضية السعودية