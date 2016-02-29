بيتوركا: مباراة الهلال أرهقت فريقي.. وسنسعد الجماهير

اعتبر فيكتور بيتوركا، المدير الفني لنادي اتحاد جدة، الفترة القصيرة ما بين مواجهة الهلال الدورية الأخيرة ومواجهة ضيفه لكومتيف الأوزبكي غدا الثلاثاء أمرا سلبيا بالنسبة لفريقه، مؤكدا في الوقت ذاته ثقته الكبيرة بجميع لاعبيه مع توفر البديل الجاهز لخوض مثل هذه المواجهات.

وقال المدير الفني للفريق الجداوي في المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة: "نمر بمرحلة من ضغط المباريات، مما يؤثر كثيرا على الفريق". وأضاف: "يجب علينا أن نتأقلم مع هذا الوضع، وأن نقدم النتائج والمستويات التي يتطلع إليها الجمهور".

وعن الضغط الذي يعانيه لاعبوه بعد مواجهة الهلال الأخيرة في الدوري، زاد: "قدمنا مباراة كبيرة أمام الهلال، والفترة قصيرة جدا بينها وبين مباراة الغد، وهذا أمر سلبي، لكن ثقتي في جميع اللاعبين كبيرة جدا، واستعددنا كليا لخوض المواجهة المرتقبة".

من جهته، يرى اللاعب جمال باجندوح، أن ضغط المباريات لن يشكل عائقا بالنسبة لهم كلاعبين، وأضاف: "ندرك تماما كلاعبين أننا نمثل فريقا صاحب تاريخ كبير في بطولة دوري أبطال آسيا، صحيح أننا نعاني من ضغط المباريات، لكن ذلك لن يشكل عائقا ولن يكون عذرا بالنسبة لنا".

واختتم باجندوح حديثه: "سنعمل جاهدين على تقديم كل ما نملك لتحقيق الفوز، وإسعاد جماهيرنا".