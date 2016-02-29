حتى في اللعبة انهزم العرب

• لا يمكن أن تفوز في لعبة لا تعرف أصولها ولا تجيد مهاراتها..!

• الانتخابات لعبة لا يجيدها العرب..!

• الاتفاق طريق نجاح لا يسلكه العرب، أو ربما كبرياء بعضهم لا يسمح لهم بالالتقاء في طريق الاتفاق..!

• ليس جلداً للذات، لكنها الحقيقة: بعض العرب يعتبرون نجاحهم ليس فوزهم، بل عدم فوز منافسيهم من بني جلدهم، حتى لو فاز الغريب عليهم..!

• بعض العرب يعتبرون هزيمتهم فوز منافسهم من بيتهم، بينما ربما يبتسمون جميعاً حين يفوز الغريب عليهم جميعاً..!

• لم تأت العرب فرصة كما جاءتهم فرصة المنافسة على رئاسة "فيفا" بعدما سقط كبار "فيفا" في شر أعمالهم بعدما أسقطوا العربي الوحيد الذي فكر في منافستهم سابقاً على رئاسة "فيفا" محمد بن همام..!

• تنافس العرب فيما بينهم على الفرصة الوحيدة التي سنحت لهم، فتفرقت أصواتهم وتفرق مريدوهم بين اثنين، فخرجا وفوتا فرصة العرب التاريخية في حُكم امبراطورية كرة القدم..!

• "الشيخ والأمير" تنافسا على مقعد لا يتسع لاثنين فقدماه للسويسري، ليبقى حُكم كرة القدم في سويسرا، من بلاتر إلى جياني انفانتينو..!

• كلا المرشحين العربيين "الشيخ والأمير" كانا يؤكدان أحقيتهما برئاسة "فيفا" وكلاهما كان لا يظن بل يجزم بفوزه، لكن العرب كانوا يرون غير ذلك؛ لأن أي عاقل يدرك أنهما سيفسدان على بعضهما فرصة الفوز، لكنهما أصرا على التناحر ربما طمعاً بالمنصب الذي كانا يؤكدان بأنه ليس مطمعاً..!

• وكلا المرشحين العربيين "الشيخ والأمير" لم يكن ينقصهما منصب، إلا أنهما طمعا بالمنصب؛ بدليل عدم اتفاقهما على مرشح واحد منهما، فكانت هزيمةً للعرب..!

• حصل العرب في انتخابات "فيفا" على ١١٠ أصوات لمرشحين، وحصل الفائز السويسري على ٨٣ صوتاً في المرحلة الأولى من الانتخابات، فكانت المرحلة الثانية فانفرد السويسري بالمنصب وخرج العرب يضحكون..!

(بين قوسين)

• هل من حق المرشحين العربيين أن يفرطا بفرصة العرب في حكم امبراطورية كرة القدم؟ وأين كانت أصوات حكماء رياضة العرب عن تلك الفرصة التاريخية قبل أن تحل الهزيمة ؟

• نقلاً عن الرياضي السعودية

